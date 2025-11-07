UP: पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी की सिर कुचलकर की हत्या, फरार आरोपी की तलाश तेज

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है. पुरनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में पति ने अपनी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी राम बहादुर को अपनी पत्नी अनीता देवी (32) पर अवैध संबंध होने का शक था. इसी बात को लेकर शुक्रवार को दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ, जो धीरे-धीरे हिंसक हो गया.

लकड़ी के डंडे से सिर पर किया वार

पुलिस ने बताया कि विवाद के दौरान गुस्से में आए राम बहादुर ने पास में रखी लकड़ी उठाकर अनीता के सिर पर वार कर दिया. गंभीर चोट लगने के कारण अनीता वहीं गिर पड़ी और बेहोश हो गई. परिजनों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.

पुलिस ने दर्ज किया हत्या का केस

घटना की सूचना मिलते ही पुरनपुर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने वहां से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. थाना प्रभारी पवन पांडेय ने बताया कि आरोपी पति राम बहादुर घटना के बाद से फरार है.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है. अधिकारी ने बताया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल गांव में इस घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है.

