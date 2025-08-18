झांसी : कुएं से महिला की लाश के टुकड़े बरामद, सिर और पैर अब भी लापता

झांसी जिले के टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के किशोरपुरा गांव में महिला की हत्या और उसके शरीर के टुकड़े मिलने से सनसनी फैल गई है. पांच दिन पहले 13 अगस्त को गांव के एक कुएं से दो बोरियों में महिला के धड़ और अन्य हिस्से बरामद हुए थे, लेकिन उसके हाथ, पैर और सिर गायब थे. पुलिस ने लापता अंगों की तलाश के लिए कुआं खाली करने का अभियान चलाया.

दरअसल, शनिवार को कुएं से तीसरी बोरी मिली, जिसमें महिला के कटे हुए दोनों हाथ बरामद किए गए. हालांकि, सिर और दोनों पैर अब भी नहीं मिल पाए हैं. शव की अधूरी स्थिति के चलते मृतका की शिनाख्त करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है.

पुलिस ने मृतका की पहचान के लिए आसपास के इलाकों के थानों से गुमशुदा महिलाओं की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है. साथ ही, आसपास लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. वहीं, घटना को लेकर गांव में दहशत का माहौल है.

पुलिस अधीकारियों ने घोषणा की है कि महिला की पहचान बताने वाले को इनाम दिया जाएगा. बरामद शव के हिस्सों को पोस्टमार्टम के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. फिलहाल पुलिस इस सनसनीखेज हत्या की गुत्थी सुलझाने और मृतका की शिनाख्त में जुटी है.

