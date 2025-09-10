scorecardresearch
 

UP: पाकिस्तानी झंडे वाले पोस्टर लगाने वाला युवक अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार, गांव में फैला था तनाव

कानपुर देहात के बरौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने विशेष चेकिंग के दौरान इलियास नाम के युवक को अवैध तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया. इलियास पर पहले से गांव में पाकिस्तान झंडे वाले पोस्टर लगाने और तनाव फैलाने का आरोप है. पुलिस ने नया मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर दिया है.

अवैध तमंचे और कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार (Photo: Tanuj Awasthi/ITG)
अवैध तमंचे और कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार (Photo: Tanuj Awasthi/ITG)

कानपुर देहात के बरौर थाना पुलिस ने मंगलवार देर शाम चेकिंग अभियान के दौरान एक युवक को अवैध तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया. आरोपी की पहचान ग्राम कैलई निवासी इलियास (24) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार इलियास पर पहले भी गांव में पाकिस्तान झंडे वाले पोस्टर लगाने का आरोप है जिससे गांव में तनाव फैल गया था.

पुलिस टीम कलेनापुर मोड़, देवीपुर मार्ग पर वाहनों और राहगीरों की जांच कर रही थी. इस दौरान संदिग्ध हालात में इलियास को रोका गया. तलाशी लेने पर उसके पास से 315 बोर का तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए. पुलिस ने मौके पर ही उसे हिरासत में ले लिया.

युवक अवैध तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार 

जांच में सामने आया कि इलियास पर पहले से मुकदमा दर्ज है. आरोप है कि उसने बाराबफात जुलूस के बाद अपने साथियों के साथ गांव में पाकिस्तान का झंडा लगे पोस्टर चिपकाए थे जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया था. घटना के बाद से ही वह फरार चल रहा था. पुलिस पूछताछ में इलियास ने कबूल किया कि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपा हुआ था और अपनी सुरक्षा के लिए तमंचा लेकर गजनेर स्थित रिश्तेदारी जा रहा था.

आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज

बरौर पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत नया मुकदमा दर्ज कर लिया है. थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है. पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

