49 हजार करोड़ का घोटाला, न प्लॉट दिए गए, न पैसा लौटाया, PACL कंपनी का डायरेक्टर गुरजंत सिंह गिरफ्तार

पर्ल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड (PACL) से जुड़े करीब 49 हजार करोड़ रुपये के घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है. कंपनी के निदेशक गुरजंत सिंह गिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा) ने जांच के बाद की.

PACL कंपनी का रजिस्ट्रेशन 25 अक्टूबर 2011 को आरओसी राजस्थान से कराया गया था. कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस नई दिल्ली के बारा खंभा रोड पर स्थित है. निदेशक गिल और अन्य संचालकों ने यूपी समेत 10 राज्यों में शाखाएं खोलीं और जनता को निवेश के नाम पर फंसाया.

49 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा

कंपनी ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) के रूप में पंजीकरण कराए बिना बैंकिंग कार्य शुरू कर दिया. यूपी के महोबा, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद और जालौन जिलों सहित अन्य जगहों पर शाखाएं खोलकर लोगों से आरडी और एफडी के रूप में धन जमा कराया गया.

भूखंड (प्लॉट) देने का लालच देकर जनता से भारी निवेश कराया गया. निवेशकों को न तो प्लॉट दिए गए और न ही जमा धन वापस किया गया. इस तरह कंपनी ने पूरे देश में लगभग 49,000 करोड़ रुपये जमा कराए और गबन कर लिया.

पुलिस ने कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार किया

जालौन जिले की PACL शाखा में लाखों रुपये गबन की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की. सत्यता मिलने पर कानपुर थाने में धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत केस दर्ज किया गया. इसके बाद निदेशक गिल पंजाबी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है.

---- समाप्त ----