1.25 लाख सैलरी, नोएडा में जॉब और लड़की... OYO होटल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत की क्या है कहानी?

यह घटना गाजियाबाद के इंदिरापुरम के शक्ति खंड-3 में बने एक OYO होटल की है. यहां कमरा नंबर-203 का दरवाजा जब खुला तो सामने का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई. एक 27 साल का युवक चादर के फंदे से लटका हुआ था. बिस्तर पर लैपटॉप था, मोबाइल था, शराब की बोतल भी पड़ी थी… सब कुछ किसी अनकही कहानी की ओर इशारा कर रहा था.

मृतक का नाम था रजत प्रताप सिंह भाटी. मेरठ के रक्षा पुरम का रहने वाला, नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और करीब 1.25 लाख रुपये महीने की सैलरी पाता था. सवाल उठ रहा है कि क्या उसने खुद ये कदम उठाया या किसी ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया? पुलिस की जांच में सामने आया कि रजत 2 नवंबर से इसी कमरे में ठहरा हुआ था. कमरे से उसका लैपटॉप, मोबाइल फोन और शराब की बोतल मिली है.

सवाल यह उठ रहा है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो अच्छे करियर, बेहतर सैलरी और आरामदायक जिंदगी जी रहा था, उसने अचानक खुद को इस तरह क्यों खत्म कर लिया? जैसे ही खबर मेरठ के रक्षा पुरम पहुंची, रजत के घर में मातम छा गया. उसकी मां और पिता बिलख पड़े. पिता संजीव भाटी का कहना था कि रजत इतना कमजोर नहीं था कि फांसी लगा ले. जरूर किसी ने उसे मजबूर किया है.

परिजनों ने पुलिस को जो बताया, वो कहानी को एक नया मोड़ देता है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से रजत घर में उतने पैसे नहीं भेज रहा था. परिवार को शक है कि किसी लड़की या महिला का इसमें रोल हो सकता है, जो रजत पर मानसिक या आर्थिक दबाव डाल रही थी.

पुलिस भी इस एंगल पर जांच कर रही है. रजत के मोबाइल और लैपटॉप की डिटेल निकाली जा रही है, ताकि पता चल सके कि क्या वह किसी रिलेशनशिप में था? क्या किसी ने उसे ब्लैकमेल किया? या फिर कोई भावनात्मक टूटन थी, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाया? सच क्या है- इसका जवाब डिजिटल डेटा ही देगा.

मृतक के परिजन इंद्रपाल सिंह ने कहा कि ये बच्चा तीन दिन से होटल में रुका था. घर पर भी सैलरी नहीं दे पा रहा था. कोई उसे टॉर्चर कर रहा था, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठा लिया. इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, ताकि पूरा मामला सामने आ सके.

पुलिस ACP अभिषेक श्रीवास्तव के मुताबिक, इस मामले को लेकर पुलिस सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने होटल के कमरे में जाकर देखा तो वहां युवक फंदे पर लटका मिला. परिवार की शिकायत के बाद केस दर्ज कर लिया गया है. इस पूरे मामले की जांच की जा रही है.

