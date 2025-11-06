scorecardresearch
 

Feedback

1.25 लाख सैलरी, नोएडा में जॉब और लड़की... OYO होटल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत की क्या है कहानी?

गाजियाबाद में एक OYO होटल में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मेरठ का रहने वाला रजत प्रताप सिंह भाटी हर महीने करीब 1.25 लाख रुपये कमाता था. वह नोएडा की IT कंपनी में काम करता था, रजत होटल के कमरे में फांसी पर लटका मिला. पुलिस इसे शुरुआती जांच में आत्महत्या मान रही है, लेकिन परिवार का कहना है कि इसमें जरूर कुछ साजिश है. कोई रहस्य छिपा है.

Advertisement
X
होटल के कमरे में मिली युवक की लाश. (Photo: Screengrab)
होटल के कमरे में मिली युवक की लाश. (Photo: Screengrab)

यह घटना गाजियाबाद के इंदिरापुरम के शक्ति खंड-3 में बने एक OYO होटल की है. यहां कमरा नंबर-203 का दरवाजा जब खुला तो सामने का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई. एक 27 साल का युवक चादर के फंदे से लटका हुआ था. बिस्तर पर लैपटॉप था, मोबाइल था, शराब की बोतल भी पड़ी थी… सब कुछ किसी अनकही कहानी की ओर इशारा कर रहा था.

मृतक का नाम था रजत प्रताप सिंह भाटी. मेरठ के रक्षा पुरम का रहने वाला, नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और करीब 1.25 लाख रुपये महीने की सैलरी पाता था. सवाल उठ रहा है कि क्या उसने खुद ये कदम उठाया या किसी ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया? पुलिस की जांच में सामने आया कि रजत 2 नवंबर से इसी कमरे में ठहरा हुआ था. कमरे से उसका लैपटॉप, मोबाइल फोन और शराब की बोतल मिली है.

सवाल यह उठ रहा है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो अच्छे करियर, बेहतर सैलरी और आरामदायक जिंदगी जी रहा था, उसने अचानक खुद को इस तरह क्यों खत्म कर लिया? जैसे ही खबर मेरठ के रक्षा पुरम पहुंची, रजत के घर में मातम छा गया. उसकी मां और पिता बिलख पड़े. पिता संजीव भाटी का कहना था कि रजत इतना कमजोर नहीं था कि फांसी लगा ले. जरूर किसी ने उसे मजबूर किया है.

सम्बंधित ख़बरें

40-year-old Dayaram murdered in Hamirpur (Photo- ITG)
हमीरपुर: इश्क के जुनून में चली गई चार बच्चों के बाप की जान, खेत में मिली लाश  
Naima of Assam was murdered by Shahzad from Meerut (Photo- Screengrab)
5वीं पास इमाम से शादी, फिर बुर्के में मिली लाश... मेरठ में नईमा हत्याकांड का खुलासा 
Police force present at the spot (Photo: Screengrab)
बुलंदशहर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गला रेतकर हत्या, बेड पर खून से लथपथ मिली लाश  
(प्रतीकात्मक फोटो)
नौकरी दिलाने के नाम पर दो लड़कियों को ओयो होटल बुलाया, शराब पिलाई फिर हुआ रेप 
प्रतीकात्मक तस्वीर
नोएडा: ओयो होटल की 5वीं मंजिल से कूद छात्रा ने दी जान 
Advertisement

oyo hotel software engineer death 125k salary job girl mystery

परिजनों ने पुलिस को जो बताया, वो कहानी को एक नया मोड़ देता है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से रजत घर में उतने पैसे नहीं भेज रहा था. परिवार को शक है कि किसी लड़की या महिला का इसमें रोल हो सकता है, जो रजत पर मानसिक या आर्थिक दबाव डाल रही थी.

यह भी पढ़ें: नोएडा: ओयो होटल की पांचवीं मंजिल से कूदकर छात्रा ने दी जान, पिता को मैसेज कर बताया कारण

पुलिस भी इस एंगल पर जांच कर रही है. रजत के मोबाइल और लैपटॉप की डिटेल निकाली जा रही है, ताकि पता चल सके कि क्या वह किसी रिलेशनशिप में था? क्या किसी ने उसे ब्लैकमेल किया? या फिर कोई भावनात्मक टूटन थी, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाया? सच क्या है- इसका जवाब डिजिटल डेटा ही देगा.

oyo hotel software engineer death 125k salary job girl mystery

मृतक के परिजन इंद्रपाल सिंह ने कहा कि ये बच्चा तीन दिन से होटल में रुका था. घर पर भी सैलरी नहीं दे पा रहा था. कोई उसे टॉर्चर कर रहा था, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठा लिया. इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, ताकि पूरा मामला सामने आ सके.

पुलिस ACP अभिषेक श्रीवास्तव के मुताबिक, इस मामले को लेकर पुलिस सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने होटल के कमरे में जाकर देखा तो वहां युवक फंदे पर लटका मिला. परिवार की शिकायत के बाद केस दर्ज कर लिया गया है. इस पूरे मामले की जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement