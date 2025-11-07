बढ़ जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का कुनबा, वाराणसी से पीएम दिखाएंगे चार नई ट्रेनों को हरी झंडी

भारतीय रेल की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का नेटवर्क तेजी से विस्तार पा रहा है. अब इस परिवार में चार नई ट्रेनों का इज़ाफ़ा होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को वाराणसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे.

और पढ़ें

रेलवे के अनुसार, ये ट्रेनें देश के अलग-अलग हिस्सों में चलेंगी. बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु रूट पर. अधिकारियों का कहना है कि नई ट्रेनों से यात्रियों का समय बचेगा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सुधरेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से 8 नवंबर को चार नई वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे.

बनारस–खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस

यह ट्रेन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अहम मानी जा रही है. बनारस से खजुराहो तक सीधी कनेक्टिविटी देने वाली यह वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 2 घंटे 40 मिनट का यात्रा समय बचाएगी. इस रूट पर वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो जैसे प्रमुख शहर पड़ते हैं. फिलहाल इन इलाकों के बीच कोई सीधी तेज़ ट्रेन नहीं चलती. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह ट्रेन तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आधुनिक और आरामदायक यात्रा का विकल्प देगी.

Advertisement

लखनऊ–सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस

उत्तर प्रदेश के भीतर तेज़ यात्रा सुविधा के लिहाज़ से यह ट्रेन खास है. लखनऊ से सहारनपुर के बीच यह ट्रेन करीब 7 घंटे 45 मिनट में सफर पूरा करेगी. अभी इस रूट पर लगने वाला समय आठ घंटे से अधिक है. इससे लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के यात्रियों को राहत मिलेगी. ट्रेन हरिद्वार जाने वाले यात्रियों के लिए भी नया विकल्प बनेगी. रेलवे के मुताबिक, इससे पश्चिमी और मध्य यूपी के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा.

फिरोजपुर–दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस

यह ट्रेन पंजाब और दिल्ली के बीच तेज़ सफर का नया विकल्प होगी. फिरोजपुर से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ 6 घंटे 40 मिनट में दूरी तय करेगी. फिलहाल इस मार्ग पर इतनी तेज़ गति से कोई ट्रेन नहीं चल रही. इससे फिरोजपुर, बठिंडा, पटियाला और दिल्ली के बीच व्यापारिक व औद्योगिक गतिविधियों को रफ्तार मिलने की उम्मीद है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सीमावर्ती जिलों से राजधानी की ओर आवाजाही अब और आसान होगी.

एर्नाकुलम–बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस

दक्षिण भारत के यात्रियों के लिए यह नई ट्रेन बड़ी सौगात मानी जा रही है. एर्नाकुलम से बेंगलुरु तक का सफर अब दो घंटे से अधिक कम हो जाएगा. यह ट्रेन यह दूरी करीब 8 घंटे 40 मिनट में पूरी करेगी. यह रूट केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कारोबारी और शैक्षणिक गतिविधियों का प्रमुख मार्ग है. रेलवे का मानना है कि यह ट्रेन आईटी प्रोफेशनल्स, छात्रों और पर्यटकों के लिए यात्रा को सुविधाजनक बनाएगी.

Advertisement

रेलवे का फोकस: स्पीड और सुविधा

वंदे भारत एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे की सेमी हाई स्पीड सेवा के तौर पर विकसित किया गया है. इन ट्रेनों की रफ्तार 160 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. अभी तक देश में 50 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है और रेलवे का लक्ष्य है कि अगले एक साल में यह संख्या 75 के पार पहुंच जाए. इन ट्रेनों में एयरलाइन जैसी सीटें, स्वचालित दरवाजे, जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली और बेहतर सस्पेंशन जैसी सुविधाएं दी गई हैं. यात्रियों की प्रतिक्रिया के मुताबिक, यह ट्रेनें सामान्य एक्सप्रेस या शताब्दी की तुलना में अधिक आरामदायक हैं.

वंदे भारत का बढ़ता नेटवर्क

वंदे भारत ट्रेनें अब देश के लगभग हर हिस्से तक पहुंच रही हैं. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, वाराणसी, भोपाल, गुवाहाटी, देहरादून, पुरी, अहमदाबाद और इटानगर जैसे शहरों के बीच ये ट्रेनें पहले से चल रही हैं. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, वंदे भारत का मकसद सिर्फ तेज़ यात्रा नहीं, बल्कि “समयबद्धता और विश्वसनीयता” सुनिश्चित करना है. इन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

---- समाप्त ----