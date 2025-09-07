scorecardresearch
 

नोएडा में नशेड़ी बेटे ने पिता की ईंट से कुचलकर कर दी हत्या, घर में मिला खून से लथपथ शव

नोएडा के सर्फाबाद गांव में नशेड़ी बेटे ने ईंट से कुचलकर अपने पिता की हत्या कर दी. आरोपी उदय (19) ने घटना के बाद चाचा के घर जाकर हत्या की बात बताई. सुबह घर में खून से लथपथ शव मिला. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को हिरासत में लिया. फॉरेसिंक टीम जांच में जुटी है.

आरोपी की उम्र 19 साल है. (Photo: ITG)
आरोपी की उम्र 19 साल है. (Photo: ITG)

नोएडा के थाना सेक्टर-113 क्षेत्र के सर्फाबाद गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां नशेड़ी बेटे ने नशेड़ी पिता की ईंटों से कुचलकर दर्दनाक हत्या कर दी. घटना बीती रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है. मृतक की पहचान 40 वर्षीय गौतम जोगी के रूप में हुई है. वही आरोपी मृतक की पहली पत्नी का 19 वर्षीय बेटा उदय है.

चाचा के घर जाकर किया हंगामा
जानकारी के मुताबिक, हत्या के बाद आरोपी पुत्र ने पड़ोस में रह रहे अपने चाचा के घर जाकर दरवाजे पर शोर मचाते हुए कहा कि मैंने अपने बाप का खून कर दिया है. लेकिन पड़ोसियों ने इसे पिता-पुत्र के रोज़मर्रा के नशे में होने वाले झगड़ा समझकर मामले को गंभीरता से नहीं लिया. सुबह जब चाचा और अन्य परिजन उठे तो घर के कमरे से खून बहता देखा तो दरवाजा खोलने पर अंदर मृतक का शव पड़ा था मिला और पास ही आरोपी पुत्र सोया हुआ था.

मृतक के भाई ने तत्काल 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी पुत्र को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

फॉरेसिंक टीम मौके पर मौजूद
वही नोएडा पुलिस के मीडिया सेल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज थाना सेक्टर-113 पर सूचना प्राप्त हुई कि उदय पुत्र गौतम निवासी ग्राम सर्फाबाद, सेक्टर-73, नोएडा उम्र 19 वर्ष द्वारा अपने पिता गौतम पुत्र केदारी महाशय उम्र लगभग 40 वर्ष की ईंट से मारकर हत्या कर दी है.

उक्त सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस उच्चाधिकारीगण द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है. शव का पंचायतनामा भरकर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है. मौके पर फॉरेसिंक टीम मौजूद है. आरोपी पुत्र को हिरासत में लिया गया है. शांति व्यवस्था स्थापित है.

