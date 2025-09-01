scorecardresearch
 

नोएडा: 8 दोस्तों के साथ की बर्थ डे पार्टी, अचानक दूसरे कमरे में जाकर खुद के सिर में मार ली गोली

नोएडा के सेक्टर-134 स्थित एक सोसाइटी में शनिवार रात एक युवक ने खुद को गोली मार ली. युवक दोस्तों से साथ एक बर्थडे पार्टी के इंज्वाय कर रहा था तभी रात दो बजे वह अचानक दूसरे कमरे में गया और उसने अपने सिर में गोली मार ली. उसकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है.

बर्थडे पार्टी के बीच शख्स ने खुद को मारी गोली (Photo: AI Image)
उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर-134 स्थित जेपी कोसमोस टावर सोसाइटी में शनिवार देर रात जन्मदिन की पार्टी के दौरान सनसनीखेज घटना सामने आई. दरअसल यहां पार्टी के बीच 25 वर्षीय युवक ने अचानक खुद को गोली मार ली. घायल अवस्था में उसे में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामला थाना एक्सप्रेसवे इलाके का है.

जानकारी के मुताबिक, घायल युवक की पहचान विक्रम ठाकुर पुत्र फत्ते सिंह, निवासी ग्राम खानपुर, जिला बुलंदशहर के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, वह नोएडा में अपने 8-9 दोस्तों के साथ फ्लैट लेकर रह रहा था. शनिवार रात सभी दोस्त मिलकर जन्मदिन की पार्टी कर रहे थे. इसी दौरान देर रात करीब 2 बजे विक्रम अचानक उठकर दूसरे कमरे में चला गया और दरवाजा बंद करके उसने अपने सिर में गोली मार ली.

गोली चलने की आवाज सुनकर दोस्त मौके पर पहुंचे और किसी तरह घायल को तुरंत सेक्टर-128 स्थित मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. वही सूचना के बाद थाना एक्सप्रेसवे पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई.

नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि घायल युवक के परिजन और सभी दोस्त मौके पर मौजूद है पुलिस द्वारा सभी बिंदुओं पर गहनता ने जांच की जा रही है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है. वही पुलिस सूत्रों से यह भी पता चला है युवक का हाल ही में उसकी गर्ल फ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था जिस कारण युवक परेशान रह रहा था. हालांकि पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच की बात कह रही है.
 
 

