नोएडा: गिलास में रखकर बम फोड़ रहा था युवक, धमाके के बाद शरीर में घुसे नुकीले टुकड़े, मौत

नोएडा में दिवाली के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया. स्टील के गिलास में पटाखा जलाने से 20 साल के युवक शिवा की मौत हो गई. हादसे में गिलास के टुकड़े शरीर में धंस गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इलाज के दौरान मंगलवार को उसने दम तोड़ दिया. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

लड़के की उम्र 20 साल थी. (Photo: Representational)
लड़के की उम्र 20 साल थी. (Photo: Representational)

नोएडा के छीजरसी कॉलोनी में दिवाली की रात एक युवक की जान चली गई. 20 वर्षीय शिवा ने स्टील के गिलास में पटाखा रखकर जलाया, जो जोरदार धमाके के साथ फट गया.

गिलास के टुकड़े धंसने से हुई गंभीर चोटें
धमाके के दौरान स्टील गिलास के तेज टुकड़े शिवा के शरीर में जा धंसे, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया.

इलाज के दौरान हुई मौत
पुलिस के अनुसार, शिवा की हालत बेहद गंभीर थी और मंगलवार को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. घटना के बाद परिवार में मातम छा गया.

पोस्टमार्टम करवा रही है पुलिस
सेक्टर-63 थाना प्रभारी अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे खतरनाक प्रयोग न करें और सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाएं.

