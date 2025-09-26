नोएडा में युवती के बाथरूम में लगा हिडन कैमरा, आरोपी इलेक्ट्रिशियन किरायेदार गिरफ्तार

नोएडा के सेक्टर-126 थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवती के बाथरूम में हिडन कैमरा लगाया गया. पुलिस ने आरोपी किरायेदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता एक निजी कंपनी में नौकरी करती है और जल्द ही उसकी शादी होने वाली है. युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि सोमवार को नहाने के लिए बाथरूम जाने पर उसने खिड़की के पास एक वेब कैम देखा. उसने कैमरे को निकालकर कमरे में रख दिया.

युवती के बाथरूम में हिडन कैमरा

शाम को दफ्तर से लौटने के बाद जांच करने पर कैमरे के एसडी कार्ड में आरोपी की तस्वीरें और वीडियो मिले. इनमें कैमरा लगाते समय के फुटेज भी मौजूद थे.

आरोपी की पहचान रामानंद के रूप में हुई है, जो उसी बिल्डिंग में किराए पर रहता है और इलेक्ट्रिशियन का काम करता है. युवती के मुताबिक, आरोपी से पूछताछ करने पर उसने कैमरा लगाने की बात कबूल कर ली.

थाना सेक्टर-126 पुलिस ने युवती की लिखित शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. नोएडा पुलिस कमिश्नरेट की मीडिया सेल के मुताबिक, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और मामले की आगे की जांच की जा रही है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. पुलिस का कहना है कि इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

