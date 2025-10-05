scorecardresearch
 

लिफ्ट का गेट खुला तो सामने फन फैलाए बैठा था कोबरा! नोएडा की सोसायटी में मच गया हड़कंप

नोएडा की एक नामी सोसायटी में डरा देने वाली घटना सामने आई. यहां फ्लैट की लिफ्ट में कोबरा सांप फन फैलाए बैठा हुआ था. लिफ्ट में सांप देख अफरातफरी मच गई. सोसायटी की मेंटेनेंस टीम ने तुरंत सांप को पकड़कर बाहर छोड़ दिया. हालांकि इस घटना के बाद बच्चे और लोगों में लिफ्ट और सोसायटी के अंदर जाने को लेकर डर बढ़ गया.

लिफ्ट में फन फैलाए बैठा था कोबरा. (Photo: Screengrab)
सोचिए कि कोई व्यक्ति सोसाइटी की लिफ्ट का इंतजार कर रहा है, लिफ्ट का गेट खुलते ही सामने कोबरा फन फैलाए बैठा दिख जाए तो क्या हालत होगी. ऐसी घटना नोएडा की सोसाइटी में सामने आई है. यहां लिफ्ट खुलते ही कोबरा सांप बैठा हुआ था. लोगों में अफरातफरी मच गई. 

जानकारी के मुताबिक, यह घटना नोएडा सेक्टर 168 में स्थित सोसाइटी में आज सुबह की है. जैसे ही कुछ लोग लिफ्ट में चढ़ने के लिए खड़े हुए थे, लिफ्ट का दरवाजा खुला और अंदर देखा तो सांप फन फैलाए बैठा हुआ था. यह सीन देख लोग डर गए और अफरातफरी मच गई. तुरंत ही सोसाइटी के लोगों ने मेंटेनेंस टीम को सूचना दी.

मेंटेनेंस टीम मौके पर पहुंची और बड़ी सावधानी से सांप को पकड़ने की कोशिश की. टीम ने सूझबूझ के साथ सांप को एक कचरे के डिब्बे में डालकर सुरक्षित रूप से बाहर छोड़ दिया. यह घटना सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए सचमुच डराने वाला अनुभव रही.

यह भी पढ़ें: ट्रेंड कांस्टेबल ने हाथ से पकड़ा सांप, दूसरे पुलिसकर्मी बनाते रहे वीडियो, तभी कोबरा ने किया अटैक, मौत

लोग लिफ्ट का उपयोग करते समय डर महसूस कर रहे थे. उनका कहना था कि अगर लिफ्ट में सांप आ सकता है, तो सोसाइटी के अन्य हिस्सों में भी सांप का आना संभव है. यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी सोसाइटी के परिसर में सांप देखे जा चुके हैं. खासकर छोटे बच्चे इस घटना से बहुत डरे हुए हैं. वे सोसाइटी में अकेले उतरने या बाहर जाने में डर महसूस करते हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि सांप अक्सर गर्मियों और बारिश के मौसम में ऐसी जगहों की ओर आकर्षित होते हैं, जहां उन्हें अंधेरा और सुरक्षित जगह मिले. सोसाइटी के मेंटेनेंस टीम और सुरक्षा अधिकारियों ने लोगों से कहा है कि सावधानी बरतें. किसी सांप को दिखे तो तुरंत सूचना दें. सोसाइटी के लोग घटना के बाद और सतर्क हो गए हैं.

