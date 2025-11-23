नोएडा में 60 BLO और 7 सुपरवाइजर पर FIR, मतदान सूची संशोधन में लापरवाही का आरोप

नोएडा में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) अभियान में लापरवाही बरतने पर गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कड़ा एक्शन लिया है. DM के आदेश पर 60 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. अधिकारियों के अनुसार, इन पर काम में लापरवाही, उदासीनता और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना का आरोप है.

और पढ़ें

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत केस

जिलाधिकारी के शनिवार को जारी आदेश के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 32 के तहत मामले दर्ज किए गए. यह धारा चुनाव कार्य से जुड़े कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करती है और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई का प्रावधान देती है.

SIR अभियान एक माह तक जारी

जिले में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चल रहा है. इसी दौरान कई BLO और सुपरवाइजरों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिलीं कि वे घर-घर जाकर फॉर्म भरने, मतदाता सूची अपडेट करने और जरूरी करेक्शन जैसी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा रहे थे.

दादरी में सबसे ज्यादा FIR

दादरी विधानसभा क्षेत्र (62-दादरी) के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) और उप जिलाधिकारी (सदर) आशुतोष गुप्ता ने 32 BLO और 1 सुपरवाइजर के खिलाफ Ecotech-I थाने में FIR दर्ज कराई. गुप्ता ने कहा, 'इन अधिकारियों ने SIR अभियान के दौरान निर्देशों का पालन नहीं किया. कई बार नोटिस देने के बावजूद काम में सुधार नहीं हुआ, इसलिए FIR करानी पड़ी.'

Advertisement

नोएडा विधानसभा में भी कार्रवाई

नोएडा विधानसभा क्षेत्र (61-नोएडा) में भी ERO ने 11 BLO और 6 सुपरवाइजर के खिलाफ डाडरी थाने में FIR दर्ज कराई. आरोप है कि ये अधिकारी निर्धारित क्षेत्रों में नहीं पहुंचे, मतदाता सूची अपडेट नहीं की और रिपोर्टिंग में गंभीर लापरवाही दिखाई.

जेवर में 17 BLO पर केस

जेवर विधानसभा क्षेत्र (63-जेवर) में भी ERO ने 17 BLO के खिलाफ केस दर्ज कराया. अधिकारियों के अनुसार, ये BLO न तो निर्धारित कार्यों के लिए फील्ड में पहुंचे और न ही उच्चाधिकारियों के निर्देशों को गंभीरता से लिया.

प्रशासन ने दिया सख्त संदेश

जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि चुनावी कार्य अत्यंत संवेदनशील होता है और इसमें किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी. SIR अभियान मतदाता सूची को सही और पारदर्शी बनाने के लिए होता है और इसमें लापरवाही से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती है.

---- समाप्त ----