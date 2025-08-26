scorecardresearch
 

खुल रही पोल... ये  5 सेकेंड का वीडियो बहुत है निक्की भाटी के पति विपिन का झूठ पकड़ने को

Nikki bhati news : ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी ने खुद आग लगाई या पति और सास ने जलाकर मार डाला. इस सवाल का जवाब पुलिस तलाश रही है. ऐसे में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे इस केस में निक्की के पति का झूठ पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे विपिन और उसकी मां मिलकर निक्की को मार रहे हैं. 

निक्की के बेटे ने बताया पापा ने कैसे लगाई आग (Photo: Screengrab)
निक्की के बेटे ने बताया पापा ने कैसे लगाई आग (Photo: Screengrab)

ग्रेटर नोएडा की 26 वर्षीय निक्की भाटी मर्डर केस ने सभी को झकझोर दिया है. वैसे तो पुलिस ने निक्की की मौत को हत्या मानते हुए उसके पति विपिन और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.लेकिन इसके बाद भी पति विपिन और उसके परिवार का रवैया बदलता नहीं दिख रहा.वे लगातार सफाई देने और खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं.दूसरी ओर, निक्की के मायके वालों का आरोप है कि उनकी बेटी को योजनाबद्ध तरीके से जलाकर मार डाला गया. 

निक्की की बहन ने जो वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली हैं, उन्होंने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है.इन वीडियो में न केवल विपिन का गुस्सैल चेहरा और निक्की पर हो रहा अत्याचार दिखाई देता है, बल्कि इसने निक्की के पति के उस बयान की भी पोल खोल दी है जिसमें उसने खुद को बेगुनाह बताया था. 

मैंने नहीं मारा ना ही कुछ किया है 

निक्की की मौत के बाद पुलिस ने जब पति विपिन को गिरफ्तार किया और उसे दिल्ली ले जाया जा रहा था, तो उसने अचानक पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की, ऐसा दावा पुलिस का है. पुलिस के मुताबिक आत्मरक्षा में उसे गोली चलानी पड़ी.गोली उसके पैर में लगी और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया.जहां मीडिया ने उससे सवाल पूछा कि आखिर उसकी पत्नी की मौत कैसे हुई, तो विपिन ने जवाब दिया कि मैंने नहीं मारा है, न मैंने कुछ किया है.वो अपने आप मरी है.पति-पत्नी के बीच हर जगह लड़ाई होती है, ये कोई नई बात नहीं है.इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना.उसका यह बयान सुनकर न केवल निक्की की बहन बल्कि मायके वाले भी हैरान रह गए.सभी के मन में यही सवाल उठने लगा कि अगर मामला सामान्य पति-पत्नी के झगड़े का था, तो आखिरकार निक्की ने जान क्यों गंवाई ?

सामने आया पति का असली चेहरा सामने

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसने पूरे मामले की तस्वीर साफ कर दी. इस वीडियो में विपिन अपनी पत्नी निक्की के बाल पकड़कर खींच रहा है और गुस्से में चिल्लाता हुआ दिखाई देता है. इतना ही नहीं, इस दौरान उसकी मां भी उसे सहयोग करते नजर आती है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि निक्की पर किस तरह शारीरिक और मानसिक अत्याचार किया जा रहा था. इस वीडियो को मौके पर दूसरी तरफ से मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया था और बाद में निक्की की बहन, जो उसकी जेठानी भी है, ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया. वीडियो में यह भी दिखता है कि जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो विपिन को इसका पता चल गया. गुस्से में वह मोबाइल छीनने तक की कोशिश की और वीडियो बनाने वाले पर झपट पड़ा. 

पुलिस की जांच और बेटे का बयान

पुलिस सूत्रों के मुताबिक निक्की की मौत के रहस्य को सुलझाने में सबसे अहम मदद उसके सात साल के बेटे का बयान हो सकता है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बेटे ने मासूमियत से जो कुछ कहा, उससे इस केस की दिशा बदल सकती है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक क्लिप में जिसमें निक्की का बेटा अपनी मौसी के साथ खड़ा है बताता है पापा ने पहले मम्मा पर कुछ डाला, फिर थप्पड़ मारा और फिर लाइटर से आग लगा दी. 

मायके वालों का आक्रोश

निक्की के मायके वालों का कहना है कि उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. परिवार का आरोप है कि दहेज और पैसों के लिए निक्की पर दबाव डाला जाता था. लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह दबाव उसकी जान लेने तक पहुंच जाएगा. निक्की की बड़ी बहन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो कहते हैं कि हमारी बहन ने खुद आग लगाई. अगर उसने खुद ऐसा किया होता तो हमारे पास ये वीडियो न होता. इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि वे लोग कैसे उसे प्रताड़ित करते थे.

