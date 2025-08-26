scorecardresearch
 

Feedback

'सारे सवालों का जल्द मिलेगा जवाब...' जिस बहन के सामने निक्की को जिंदा जलाया, सामने आया उसका नया Video

Greater noida News: ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी को जलाकर मारने के आरोप में पति और ससुराल वाले सलाखों के पीछे हैं. इस बीच निक्की की बड़ी बहन और उसकी जेठानी कंचन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कहती है कि बहुत दिन चुप रहे, अब सच सबको बताएंगे. मेरी बहन की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी. 

Advertisement
X
निक्की भाटी की मौत के बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है (Photo: insta @kanchanbhati6668)
निक्की भाटी की मौत के बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है (Photo: insta @kanchanbhati6668)

निक्की भाटी मर्डर केस में अब उसकी बहन कंचन का एक नया वीडियो सामने आया है.कंचन ने इसमें खुलासा किया है कि आखिर क्यों शादी के बाद से अब तक निक्की शांत रही. कंचन ने साफ तौर पर कहा है कि अब परिवार चुप नहीं रहेगा और जल्द ही सारे सच सबके सामने लाए जाएंगे. 

कंचन वही बहन है जिसने अपनी आंखों के सामने निक्की को जलते देखा था, उसे बचाने की कोशिश की.अब उसने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर उन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश की है, जो लगातार उठ रहे थे. क्यों निक्की चुप रही? क्यों उसने समझौते किए? और क्यों परिवार ने पहले कठोर कदम नहीं उठाए ?

कंचन का दर्द - बहुत कुछ देखा है

सम्बंधित ख़बरें

निक्की के बेटे ने बताया पापा ने कैसे लगाई आग (Photo: Screengrab)
खुल रही पोल... ये  5 सेकेंड का वीडियो बहुत है निक्की के पति विपिन का झूठ पकड़ने को 
Nikki Murder case
निक्की मर्डर केस: एक कत्ल, दो कहानी और गहराता रहस्य... पड़ोसी-परिजन के दावे अलग, किस पर करें यकीन? 
Nikki Murder Mystery
इंस्टा रील्स, ब्यूटी पार्लर या 35 लाख की डिमांड... ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की हत्याकांड की असली वजह क्या है? 
दहेज उत्पीड़न और जलाकर हत्या... अभी तक उलझी है Nikki Murder केस की पहेली 
पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी के काले कारनामे
पार्टियों का शौकीन, स्कॉर्पियो पर लाल बत्ती, विधायक संग तस्वीरें... निक्की के हत्यारोपी पति की रंगीन जिंदगी के कारनामे 

कंचन वीडियो में कहती है  कि बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं. लेकिन अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि सबका जवाब दे सकूं. क्योंकि मुझे सब पता है कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या-क्या चल रहा था. हम लोग सामाजिक रीति-रिवाजों को सोचकर चुप रहे, लेकिन अब सच सबके सामने आएगा.उसने यह भी स्वीकार किया कि निक्की ने अपने सात साल के बेटे की खातिर बहुत समझौते किए.कंचन के शब्दों में निक्की बार-बार समझौता करती रही क्योंकि उसे लगता था कि शायद आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा.लेकिन उसे नहीं पता था कि नतीजा इतना भयावह होगा. 

Advertisement

बेटे के लिए किया समझौता

परिवार का कहना है कि निक्की का सबसे बड़ा डर उसका बेटा था.सात साल का मासूम अगर मां-बाप के बीच झगड़ों में फंस जाता तो उसका भविष्य खराब हो जाता. यही सोचकर निक्की ने कई बार आंखें मूंद लीं. कंचन कहती है कि  वो बार-बार यही सोचती थी कि बेटा बड़ा होगा तो हालात सुधर जाएंगे. लेकिन किसे पता था कि उसकी यह चुप्पी उसे जिंदगी से हाथ धो बैठने पर मजबूर कर देगी. निक्की के इस समझौते ने आखिरकार उसे जिंदगी से हरा दिया. 

पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था 

कंचन ने अपने वीडियो में इशारों-इशारों में कई सवाल भी उठाए. उसका कहना था कि अगर समय रहते कार्रवाई हो जाती तो शायद यह दिन नहीं देखना पड़ता. वह कहती हैं कि जो चीजें अब सामने आ रही हैं, वे पहले भी साफ दिख रही थीं. अगर 11 या 12 फरवरी को ही एक्शन ले लिया गया होता तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते.

परंपरा का दबाव

कंचन का वीडियो यह भी बताता है कि समाज की रीति-रिवाज और परिवार की इज्जत बचाने के लिए निक्की बार-बार चुप रही. कई बार बात बढ़ी, कई बार विवाद हुए, लेकिन हमेशा यह सोचकर समझौता किया कि मामला ज्यादा न बिगड़े. कंचन ने कहा कि हमने समाज को ध्यान में रखकर चुप्पी साधी. हम सोचते रहे कि घर टूटे नहीं.लेकिन यह नहीं जानते थे कि यही चुप्पी उसकी जान ले लेगी. 

Advertisement

सपोर्ट करने वालों का आभार

कंचन ने अपने वीडियो में उन लोगों का भी धन्यवाद दिया जो इस मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं. उसने साफ कहा कि कुछ लोग नकारात्मक बातें कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हिम्मत बढ़ा रहे हैं.जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं, उनका धन्यवाद. हम जानते हैं कि आपकी दुआएं और सपोर्ट ही हमें न्याय तक पहुंचाएगा. 

वायरल वीडियो और निक्की की चुप्पी

कंचन के इस वीडियो के पहले भी एक वीडियो पोस्ट किया था. उस वीडियो ने पूरे मामले की सच्चाई खोल दी थी.उसमें पति विपिन निक्की के बाल पकड़कर खींच रहा था और गुस्से में उस पर चिल्ला रहा था. कंचन का कहना है कि इसी वीडियो ने साबित कर दिया कि निक्की पर लगातार अत्याचार हो रहा था. 

‘सारे जवाब मिलेंगे’

कंचन ने अपने वीडियो में कहा कि बहुत सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं.मैं वादा करती हूं, सबके जवाब जल्द ही सामने होंगे.मेरी बहन की मौत यूं ही बेकार नहीं जाएगी.यह बयान बताता है कि परिवार अब पीछे हटने वाला नहीं है.निक्की के लिए इंसाफ की लड़ाई हर हाल में लड़ी जाएगी. बता दें कि निक्की की मौत ने हर किसी के दिल को झकझोर दिया है.

एक ओर पति विपिन और उसका परिवार खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बहन कंचन का यह नया वीडियो पूरे घटनाक्रम को नए सिरे से समझा रहा है. लोगों का कहना है कि इस वीडियो ने यह साफ कर दिया कि निक्की की चुप्पी मजबूरी थी, समझौता था, और शायद उसी ने उसकी जान ले ली.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement