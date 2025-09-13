नेपाल हिंसा पर UP पुलिस अलर्ट... DGP मुख्यालय में कंट्रोल रूम सक्रिय, 409 फंसे लोगों में से 277 सुरक्षित लौटे

नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद भड़की हिंसा का असर अब भारत-नेपाल सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिलों पर भी पड़ रहा है. हालात को देखते हुए यूपी पुलिस ने लखनऊ स्थित डीजीपी मुख्यालय में विशेष नियंत्रण कक्ष (Control Room) स्थापित किया है, जो नेपाल में बिगड़े हालात और वहां फंसे भारतीयों की मदद पर नजर रख रहा है.

पुलिस के मुताबिक, नेपाल में अब तक 409 भारतीयों के फंसे होने की जानकारी मिली है. इनमें से 277 लोगों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है, जबकि शेष 132 लोगों की वापसी की तैयारी की जा रही है. डीजीपी मुख्यालय का कंट्रोल रूम लगातार नेपाल की स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहा है और न्यूज चैनलों पर आ रही रिपोर्टिंग पर भी नजर रखे हुए हैं.

नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के 30 थाना क्षेत्र संवेदनशील माने जा रहे हैं. पुलिस को अंदेशा है कि नेपाल में हिंसा के दौरान जेल तोड़कर भागे कैदी या संदिग्ध लोग सीमा पार कर यूपी के गांवों में शरण ले सकते हैं. ऐसे में पुलिस ने बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है और खुफिया निगरानी तेज कर दी गई है.

डीजीपी मुख्यालय ने आम नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. लोग 0522-2390257, 0522-2724010 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा मोबाइल नंबर 9454401674 पर कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.

नियंत्रण कक्ष के शिफ्ट प्रभारी निरीक्षक सचिन सिंह ने बताया कि उनकी टीम लगातार नेपाल में फंसे लोगों की सूची अपडेट कर रही है और परिजनों से समन्वय स्थापित कर रही है. पुलिस का दावा है कि हालात पर हर पल नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा.

