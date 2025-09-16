scorecardresearch
 

गोरखपुर में NEET छात्र दीपक गुप्ता की कैसे हुई मौत? SSP ने बताया; CM योगी ने लिया मामले का संज्ञान

Gorakhpur News: गोरखपुर पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी पशु तस्कर बताया जा रहा है. सीओ के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी के पास से जो मोबाइल मिला है, उससे दूसरे आरोपियों की पहचान की जा रही है.

मृतक छात्र दीपक गुप्ता (PHOTO- ITG)
मृतक छात्र दीपक गुप्ता (PHOTO- ITG)

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में NEET स्टूडेंट दीपक की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है. भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया. अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. इस बीच मीडिया से बात करते हुए एसएसपी राजकरण नय्यर ने कहा कि प्रथमदृष्टया ऐसा लगता है मृतक को गोली नहीं मारी गई है. सिर में चोट लगने से उसकी मौत हुई है. फिलहाल, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी. 

बकौल एसएसपी- मैंने खुद भी बॉडी देखी है. गनशॉट इंजरी के निशान नहीं मिले हैं. बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर कुछ हुआ तो सामने आ जाएगा. कुल पांच पुलिस टीमें लगाई गई हैं. जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. 

गोरखपुर के एसएसपी राज करण नैय्यर ने जानकारी देते हुए आगे बताया कि पिपराइच थाना क्षेत्र में आज सुबह 3 बजे एक गांव में पशु तस्कर दो गाड़ियों से आए थे. इनमें से एक गाड़ी गांव में फंस गई थी, जबकि दूसरी से तस्कर भाग निकले. गाड़ी का गांव के एक युवक के द्वारा पीछा किया गया था. इस दौरान उसके सिर पर चोट आई और उसकी मौत हो गई. 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

फिलहाल, सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि युवक को गोली मारी गई है लेकिन प्रथम दृष्टया चोटों को देखने पर कोई गोली लगने की बात सामने नहीं आई है. पुलिस टीमें लगाई गई हैं, जल्द आरोपियों की गिरफ़्तारी कर ली जाएगी. एक पशु तस्कर गांव वालों के हाथ लगा था जिसे मारपीट में चोटें आई हैं. उसका इलाज कराया जा रहा है. हालात सामान्य हैं. देखें वीडियो- 

सीएम योगी ने लिया संज्ञान

गोरखपुर मामले का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है. उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाकर हालात सामान्य करने का निर्देश दिया. साथ ही पीड़ित परिवार संवाद स्थापित करने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया. सीएम का निर्देश मिलते ही मौके पर जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक व अन्य वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हैं. 

पुलिस ने बताई ये कहानी 

गोरखपुर के एसएसपी राज करण नय्यर ने बताया- हमें सुबह करीब 3:00 बजे सूचना मिली कि पशु तस्कर दो पिकअप वैन लेकर एक गांव में आए हैं. इस दौरान जब ग्रामीणों ने उनका पीछा किया तो एक गाड़ी गांव में फंस गई, जिसके लोग वहां से भाग गए और गांव के ही एक युवक ने दूसरी गाड़ी का पीछा किया. तस्कर उसे अपनी गाड़ी में डालकर ले गए और बाद में उसे गाड़ी से धक्का दे दिया. जिससे उसके सिर में चोट आई और सड़क पर गिरने से उसकी मौत हो गई. परिजनों की शिकायत पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है.

एसएसपी ने कहा कि कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी थी कि गोली लगने से युवक घायल हुआ है. इसमें गोली लगने के कोई निशान नहीं मिले हैं. हमारी पांच टीमें फिलहाल इसमें लगी हुई हैं जो जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगी. गांव में तलाशी अभियान चल रहा है. एक पशु तस्कर को ग्रामीणों ने पकड़कर पीटा है. उसका इलाज चल रहा है... इस दौरान एक पुलिसकर्मी को पत्थर लग गया. उसका भी इलाज चल रहा है. परिजनों की मांग है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

