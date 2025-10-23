'हम त्रेता युग से NDA के साथ, कृष्ण जन्मभूमि के लिए अखिलेश उठाएं आवाज', बोले यूपी के मंत्री संजय निषाद

निषाद पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर डॉ. संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को कृष्ण जन्मभूमि के लिए आवाज उठानी चाहिए. निषाद गुरुवार को बरेली पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी.

अलायंस के मुद्दे पर, डॉ. संजय निषाद ने NDA को अपनी पार्टी का सपोर्ट दोहराते हुए कहा, "हम त्रेता युग से NDA के साथ हैं. भगवान राम और निषाद राज की दोस्ती हमारी आइडियोलॉजी की जड़ है. हम NDA के साथ हैं और इसके साथ रहेंगे."

उन्होंने कहा, "अगर अखिलेश यादव खुद को यादव कहते हैं और भगवान कृष्ण का वंशज होने का दावा करते हैं, तो उन्हें कृष्ण जन्मभूमि की आज़ादी के लिए भी आवाज उठानी चाहिए, जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई हुई थी. अगर वह अपनी परंपरा की रक्षा नहीं कर सकते, तो दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे?"

पिछली SP और BSP सरकारों की बुराई करते हुए उन्होंने कहा, "चार बार सरकारें बनीं, लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए कुछ भी ठोस नहीं किया गया. न तो कोई एजुकेशन कमीशन बना और न ही कोई असली कदम उठाए गए. डबल इंजन सरकार ने पहली बार सबको साथ लेकर चलने वाले विकास का रास्ता दिखाया है."

विपक्ष पर और हमला करते हुए निषाद ने कहा, "SP सिर्फ पिछड़े वर्गों के वोट मांगती है, लेकिन उनके हितों के खिलाफ काम करती है." वहीं, राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए डॉ. निषाद ने कहा, "आज उत्तर प्रदेश में दंगे बंद हो गए हैं और दंगाई कानून से डरते हैं. कानून-व्यवस्था बेहतर हुई है, महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है, मेलजोल बढ़ा है और राज्य एक मॉडल बनने की ओर बढ़ रहा है."

