मॉडर्न ख्यालों वाली बहू ज्वेलरी पहनकर जाती थी जिम, सास ने परिचित बदमाशों से करा दिया ये कांड

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. पुरकाजी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में रहने वाली महिला पूजा के साथ रविवार को बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना अंजाम दिया. घटना के दौरान पूजा द्वारा पहनी गई ज्वेलरी लूट ली गई. पुलिस को इस मामले की सूचना पीड़िता पूजा ने दी.
एसएसपी मुजफ्फरनगर संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि महिला की सास रेखा और बहू पूजा के बीच अक्सर झगड़ा रहता था. पूजा मॉडर्न ख्यालात की थी और ज्वेलरी पहनकर जिम जाती थी, जिससे सास नाराज थी. इसी नाराजगी के चलते सास ने अपने परिचित अपराधी अंकुर उर्फ काशी से संपर्क किया और बहू के साथ लूट की घटना करवाई.
जांच में पता चला कि काशी ने अपने साथियों वंश और वीर सिंह के माध्यम से लूट की घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने 12 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गई ज्वेलरी बरामद कर ली. वहीं एक अभियुक्त रजत उर्फ रघु अभी फरार है. गिरफ्तार आरोपियों में हरिद्वार और मंगलौर के रहने वाले लोग शामिल हैं.
बदमाशों ने महिला से ज्वेलरी लूटी
पीड़िता और सास के विवाद का खुलासा पुलिस ने किया. सास ने अपने परिचित काशी से पूजा की लोकेशन और समय की जानकारी प्राप्त की और दो अन्य अपराधियों को ई-रिक्शा के जरिए घटना को अंजाम देने के लिए भेजा. इस दौरान पूजा को पता नहीं था कि यह योजना उसकी सास के कहने पर बनाई गई है.
एसएसपी संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि मामले की जांच के लिए विशेष महिला पुलिस टीम को लगाया गया. SHO जय चौधरी और महिला सब-इंस्पेक्टर निशा, उनकी टीम के साथ, इस मामले की त्वरित कार्रवाई में शामिल रहे. महिला सब-इंस्पेक्टर निशा और उनकी टीम के प्रयासों के लिए पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई: वंश, अंकुर उर्फ काशी और वीर सिंह. लूट की गई ज्वेलरी में कुंडल, अंगूठी और रिंग शामिल थीं, जो पुलिस ने बरामद कर ली.। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की और उन्हें जेल भेजा.
एसएसपी ने बताया कि यह मामला महिला से जुड़ा होने के कारण विशेष ध्यान दिया गया. महिला टीम ने घटना की जांच में विशेष भूमिका निभाई. जांच के दौरान पता चला कि पूजा और उसकी सास के बीच झगड़े के कारण यह पूरी योजना बनाई गई थी.
पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार
वहीं पुलिस का कहना है कि फरार अभियुक्त रजत उर्फ रघु की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं. पुलिस उसकी तलाश में पड़ताल कर रही है और सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर उसे जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है.
इस मामले से साफ है कि घरेलू झगड़े भी गंभीर अपराधों को जन्म दे सकते हैं. सास और बहू के विवाद ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें बहू को लूट की शिकार बनाया गया. पुलिस ने इस तरह की घटनाओं के लिए सतर्कता बढ़ाई है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं.
एसएसपी ने यह भी बताया कि इस तरह की त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी. पुलिस ने महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.
पूरा मामला यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत झगड़े कभी-कभी अपराध की गंभीर घटनाओं में बदल सकते हैं. पुलिस की त्वरित कार्रवाई और महिला टीम की विशेष भूमिका ने लूट की घटना का खुलासा 12 घंटे के अंदर कर दिया.