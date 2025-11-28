scorecardresearch
 
UP: चेकिंग के दौरान पुलिस पर चढ़ाई स्कॉर्पियो, वीडियो वायरल, चार युवक गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो सवार युवकों ने पुलिस पर कार चढ़ाने की कोशिश की और भागने लगे. पुलिस ने पीछा कर कुछ ही दूरी पर चारों को पकड़ लिया. पूछताछ में पुलिस ने सख्ती दिखाई तो सभी युवक लड़खड़ाते नजर आए. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.

पुलिस पर स्कॉर्पियो चढ़ाने वाले गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
पुलिस पर स्कॉर्पियो चढ़ाने वाले गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में गुरुवार रात एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो सवार युवकों ने पुलिस टीम पर कार चढ़ाने का प्रयास करते हुए भागने की कोशिश की. यह पूरा मामला किसी राहगीर ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत शिव चौक पर पुलिस फोर्स के साथ संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे. इसी दौरान ब्लैक रंग की एक स्कॉर्पियो कार को चेकिंग के लिए रोका गया. लेकिन पुलिस का इशारा देखते ही कार सवार युवकों ने अचानक गाड़ी बैक की और तेज रफ्तार से भागने लगे. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने कार की चपेट में आने से बचने के लिए तुरंत साइड में छलांग लगाई.

पुलिस टीम पर स्कॉर्पियो चढ़ाने की कोशिश

घटना के तुरंत बाद पुलिस टीम ने स्कॉर्पियो का पीछा किया और कुछ ही दूरी पर कार को रोककर चारों युवकों को पकड़ लिया. गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान बिजनौर निवासी पुष्कर, तरुण, हिमांशु और वंश के रूप में हुई है.

पुलिस की कार्रवाई के बाद का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें चारों युवक लड़खड़ाते हुए पुलिस के सहारे चलते दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि काबू में लेने के बाद पुलिस ने युवकों की अच्छी तरह ‘खातिरदारी’ की, जिसके बाद उनकी चलने की हालत भी नहीं रही थी.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 

पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया है. चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस की सख्ती और गश्त बढ़ा दी गई है. वीडियो वायरल होने के बाद लोग इसे लेकर सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और पुलिस के त्वरित एक्शन की तारीफ कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
