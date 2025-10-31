scorecardresearch
 

मुजफ्फरनगर: गाड़ी हटाने को लेकर हंगामा, जाट इंटर कॉलेज के शिक्षकों और लोकदल नेताओं में धक्का मुक्की

मुजफ्फरनगर में जाट इंटर कॉलेज के बाहर गाड़ी हटाने को लेकर बड़ा विवाद हो गया. कॉलेज में मंत्री कपिल देव अग्रवाल के कार्यक्रम से पहले आरएलडी प्रदेश सचिव अशोक बालियान की गाड़ी गेट पर खड़ी थी. गाड़ी हटाने के लिए कहने पर दोनों पक्षों में बहस हो गई और मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया. दोनों पक्ष एक-दूसरे पर बदतमीजी और गाली देने का आरोप लगा रहे हैं.

टीचर और आरएलडी नेता में मारपीट (Photo: Screengrab)
टीचर और आरएलडी नेता में मारपीट (Photo: Screengrab)

मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को जाट इंटर कॉलेज के बाहर उस समय हंगामा हो गया जब कॉलेज गेट पर आरएलडी प्रदेश सचिव अशोक बालियान की गाड़ी खड़ी होने को लेकर शिक्षकों और लोकदल नेताओं में विवाद हो गया. कॉलेज में सरदार पटेल जयंती का कार्यक्रम था जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री कपिल देव अग्रवाल पहुंचे थे. इसी दौरान गेट पर आरएलडी नेता की गाड़ी खड़ी दिखी.

कॉलेज प्रिंसिपल योगेंद्र मलिक के अनुसार, गाड़ी हटाने के लिए ड्राइवर से कहा गया तो उसने बदतमीजी की. इसके बाद प्रिंसिपल ने लोकदल कार्यालय जाकर नेताओं से बात की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब प्रिंसिपल ने प्रदेश सचिव से शिकायत की तो आरोप है कि उन्होंने मंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे. इसके बाद वहां मौजूद लोकदल नेताओं और कॉलेज स्टाफ के बीच धक्का मुक्की हो गई.

गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद 

प्रिंसिपल योगेंद्र मलिक ने बताया कि उन्होंने केवल यह कहा था कि मंत्री सहित कोई भी मेहमान आए तो गाड़ी कॉलेज गेट पर नहीं लगाई जानी चाहिए. लेकिन लोकदल नेताओं की तरफ से गाली गलौज और धक्का मुक्की की गई.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 

वहीं प्रदेश सचिव अशोक बालियान का कहना है कि गाड़ी कुछ देर के लिए गेट के सामने खड़ी थी और ड्राइवर चाय पीने गया था. जैसे ही उन्हें पता चला, गाड़ी हटा दी गई. उन्होंने कहा कि गाली देने की बात गलत है और कॉलेज पक्ष ने बिना वजह विवाद बढ़ाया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.

---- समाप्त ----
