मुजफ्फरनगर: पहले बहला फुसलाकर... फिर नौकरी का झांसा देकर रेप, आरोपियों के रोते हुए माफी मांगने का वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश में चल रहे मिशन शक्ति 5.2 के तहत महिलाओं पर अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. ताजा मामला मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र का है. यहां की एक दलित युवती को बागपत जनपद के दोघट निवासी समीर नाम का युवक बहला-फुसलाकर गाजियाबाद के लोनी ले गया. वहां समीर ने युवती के साथ बलात्कार किया और फिर उसे दिल्ली की ट्रेन में बैठा दिया.

दिल्ली पहुंचने के बाद युवती की मुलाकात रोहिनी निवासी टैक्सी ड्राइवर आलोक मिश्रा से हुई. आलोक ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती को अपने कमरे में ले गया और उसके साथ भी बलात्कार किया. किसी तरह युवती वहां से भागकर फुगाना थाने पहुंची और लिखित शिकायत दी.

बहला फुसला कर युवती से रेप

शिकायत मिलते ही थाना फुगाना की महिला पुलिस टीम ने तेजी दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस हिरासत में आने के बाद दोनों आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए.

दो आरोपियों को पुलिस ने किया अरेस्ट

एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने बताया कि 23 सितंबर को युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है. दोनों आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति के तहत महिला संबंधी अपराधों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है.

