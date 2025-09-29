scorecardresearch
 

Feedback

मुजफ्फरनगर: पहले बहला फुसलाकर... फिर नौकरी का झांसा देकर रेप, आरोपियों के रोते हुए माफी मांगने का वीडियो वायरल

मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र में दलित युवती से बलात्कार के दो मामलों में महिला पुलिस टीम ने तेजी दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. बागपत निवासी समीर और दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर आलोक मिश्रा ने युवती को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया था. मिशन शक्ति अभियान के तहत सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है.

Advertisement
X
रेप के आरोपियों ने कान पकड़कर मांगी माफी (Photo: Screengrab)
रेप के आरोपियों ने कान पकड़कर मांगी माफी (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश में चल रहे मिशन शक्ति 5.2 के तहत महिलाओं पर अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. ताजा मामला मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र का है. यहां की एक दलित युवती को बागपत जनपद के दोघट निवासी समीर नाम का युवक बहला-फुसलाकर गाजियाबाद के लोनी ले गया. वहां समीर ने युवती के साथ बलात्कार किया और फिर उसे दिल्ली की ट्रेन में बैठा दिया.

दिल्ली पहुंचने के बाद युवती की मुलाकात रोहिनी निवासी टैक्सी ड्राइवर आलोक मिश्रा से हुई. आलोक ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती को अपने कमरे में ले गया और उसके साथ भी बलात्कार किया. किसी तरह युवती वहां से भागकर फुगाना थाने पहुंची और लिखित शिकायत दी.

बहला फुसला कर युवती से रेप 

सम्बंधित ख़बरें

पुणे बस रेप: आरोपी ने तीन बार की जान देने की कोशिश! 5 केस पहले से दर्ज 
Crime Against Ladies
महिलाओं के खिलाफ अपराध पर क्या कहता है NCRB का डाटा? 
Rajyavardhan Singh Rathore
बड़ी खबरें: बीजेपी का राजस्थान सरकार पर हमला, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े 
'...उन्हें नपुंसक बना देना चाहिए', महिलाओं के खिलाफ अपराध पर भड़के अजित पवार 
supreme court of India
महिलाओं के खिलाफ अपराध पर SC की गाइडलाइंस जारी 

शिकायत मिलते ही थाना फुगाना की महिला पुलिस टीम ने तेजी दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस हिरासत में आने के बाद दोनों आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए.

दो आरोपियों को पुलिस ने किया अरेस्ट 

एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने बताया कि 23 सितंबर को युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है. दोनों आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति के तहत महिला संबंधी अपराधों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement