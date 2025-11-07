scorecardresearch
 

मुजफ्फरनगर: रेस के दौरान रॉन्ग साइड से आ रही बुग्गी बस से टकराई, भैंसे की मौके की मौत

मुजफ्फरनगर में प्रतिबंधित झोटा बुग्गी रेस का वीडियो वायरल हुआ है. रेस के दौरान एक झोटा बुग्गी रॉन्ग साइड में जाकर बस से टकरा गई, जिससे झोटे की मौके पर मौत हो गई और सवार गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

बुग्गी की रेस में भैंसे की मौत (Photo: Sandeep Saini/ITG)
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रतिबंधित झोटा बुग्गी रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में दिख रहा है कि रेस के दौरान एक झोटा बुग्गी तेज रफ्तार में भागते हुए रॉन्ग साइड में चली जाती है और सामने से आ रही बस से टकरा जाती है. टक्कर इतनी भीषण थी कि झोटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बुग्गी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना भोपा थाना क्षेत्र के शुक्रताल तीर्थ नगरी की है, जहां 5 नवंबर को कार्तिक स्नान मेले के समापन के बाद कुछ लोगों ने झोटा बुग्गी रेस का आयोजन किया था. सुबह के समय घना कोहरा था और दृश्यता बहुत कम थी. इसी दौरान यह हादसा हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सवार अंकित, निवासी बारूकी गांव, को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.

झोटा बुग्गी रेस का एक वीडियो वायरल

पुलिस ने घटना के वीडियो के आधार पर रेस में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. भोपा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वहीं, मीरापुर थाना पुलिस ने प्रतिबंधित रेस की तैयारी कर रहे सात लोगों रईस, समीर, विपिन, बादल, मुनीर, माज और साद  को मौके से गिरफ्तार किया है. उनके पास से छह वाहन भी बरामद किए गए हैं.

पुलिस ने सात लोगो को गिरफ्तार किया

एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने बताया कि जो लोग झोटा बुग्गी रेस में नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने सभी प्रशिक्षण केंद्रों में जागरूकता बैठकें भी की हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

---- समाप्त ----
