मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार सप्लाई गैंग का भंडाफोड़, सिपाही के नाबालिग बेटे समेत 3 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने कथित तौर पर अवैध हथियारों की सप्लाई में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में एक पुलिस हेड कांस्टेबल के नाबालिग बेटे समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. एसएसपी ने कहा कि इस सफल ऑपरेशन के लिए पुलिस टीम को 20,000 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय कुमार ने बताया कि पकड़े गए- प्रनव, अनस और नाबालिग आरोपी से 10 पिस्तौल, 19 कारतूस और एक आईफोन बरामद हुआ है. इन आरोपियों को सोमवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था.

उन्होंने बताया कि नाबालिग आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम था. वह हरिद्वार, सहारनपुर, रुड़की और अन्य जगहों पर नौ आपराधिक मामलों में वांछित है. नाबालिग हरिद्वार (उत्तराखंड) में तैनात एक पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा है.

एसएसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी जेल में बंद अपराधी फिरोज अंसारी से कथित तौर पर अवैध हथियार खरीद रहे थे और उन्हें इलाके में सप्लाई कर रहे थे. मुजफ्फरनगर पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपियों के खिलाफ बीएनएस धारा 109 (हत्या का प्रयास) और शस्त्र अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

इससे पहले जिले के बुढ़ाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. यह फैक्ट्री विज्ञाना गांव स्थित एक खंडहर में संचालित हो रही थी. छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 20 तमंचे, 4 बंदूकें और असलहा बनाने के उपकरण बरामद किए थे.

