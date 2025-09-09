scorecardresearch
 

Feedback

मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार सप्लाई गैंग का भंडाफोड़, सिपाही के नाबालिग बेटे समेत 3 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस मामले में एक पुलिस हेड कांस्टेबल के नाबालिग बेटे समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं.

Advertisement
X
मुजफ्फरनगर पुलिस ने पकड़े तीन असलहा तस्कर (Photo: Screengrab)
मुजफ्फरनगर पुलिस ने पकड़े तीन असलहा तस्कर (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने कथित तौर पर अवैध हथियारों की सप्लाई में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में एक पुलिस हेड कांस्टेबल के नाबालिग बेटे समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. एसएसपी ने कहा कि इस सफल ऑपरेशन के लिए पुलिस टीम को 20,000 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा. 

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय कुमार ने बताया कि पकड़े गए- प्रनव, अनस और नाबालिग आरोपी से 10 पिस्तौल, 19 कारतूस और एक आईफोन बरामद हुआ है. इन आरोपियों को सोमवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था.  

उन्होंने बताया कि नाबालिग आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम था. वह हरिद्वार, सहारनपुर, रुड़की और अन्य जगहों पर नौ आपराधिक मामलों में वांछित है. नाबालिग हरिद्वार (उत्तराखंड) में तैनात एक पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा है. 

सम्बंधित ख़बरें

संविदा कर्मी की करंट लगने से मौत 
Muzaffarnagar contract worker Jitendra died
संविदा कर्मी की करंट लगने से मौत, ग्रामीणों का हंगामा, जेई पर दर्ज होगा हत्या का केस 
शादी का विरोध करने पर बेटी की कर दी हत्या. (Photo: Representational)
परिजनों ने तय कर दिया रिश्ता... 19 साल की बेटी ने इनकार किया तो पिता ने मार डाला 
Reel made rail
मुजफ्फरनगर में तमंचे से फायरिंग कर युवक ने बनाई Reel, पुलिस ने पकड़कर भेजा जेल 
पहली पत्नी के पास ज्यादा समय बिताता था पति. (Photo: Representational)
पहली पत्नी के पास ज्यादा वक्त गुजारता था पति, गुस्से में दूसरी पत्नी ने सोते समय दबाया गला 

एसएसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी जेल में बंद अपराधी फिरोज अंसारी से कथित तौर पर अवैध हथियार खरीद रहे थे और उन्हें इलाके में सप्लाई कर रहे थे. मुजफ्फरनगर पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपियों के खिलाफ बीएनएस धारा 109 (हत्या का प्रयास) और शस्त्र अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. 

Advertisement

इससे पहले जिले के बुढ़ाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. यह फैक्ट्री विज्ञाना गांव स्थित एक खंडहर में संचालित हो रही थी. छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 20 तमंचे, 4 बंदूकें और असलहा बनाने के उपकरण बरामद किए थे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement