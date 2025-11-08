UP: खड़े ट्रक में कार ने मारी जोरदार टक्कर, चार दोस्तों की दर्दनाक मौत

यूपी के शामली जिले में एक भीषण सड़क हादसे में चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा शुक्रवार देर रात पनीपत–खटीमा हाइवे पर बनटीखेड़ा पुल के पास हुआ, जब सोनिपत (हरियाणा) के रहने वाले चार युवक कार से मुजफ्फरनगर की ओर जा रहे थे.

और पढ़ें

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रास्ते में उनकी कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी की मौके पर ही मौत हो गई.

हरियाणा के रहने वाले थे मृतक युवक

पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान विवेक (26), प्रदीप (30), आशीष (28) और साहिल (25) के रूप में हुई है. चारों युवक हरियाणा के सोनीपत जिले के निवासी थे. हादसे के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को हटवाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

एडिशनल एसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि हादसा शुक्रवार रात करीब 11 बजे के आसपास हुआ. तेज रफ्तार कार सीधे सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा टकराई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया.

Advertisement

धुंध और कम रोशनी से हादसा

उन्होंने बताया कि सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है. स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के वक्त सड़क पर धुंध और कम रोशनी थी, जिसकी वजह से चालक को खड़ा ट्रक शायद दिखाई नहीं दिया. हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक कार में सवार सभी की जान जा चुकी थी. इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया है.

---- समाप्त ----