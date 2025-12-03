scorecardresearch
 
मुजफ्फरनगर की मस्जिदों से हटाए गए 40 लाउडस्पीकर, रात के अंधेरे में पुलिस का एक्शन

मुजफ्फरनगर में धार्मिक स्थलों से नियम-विरोधी लाउडस्पीकर हटाने का अभियान तेजी से जारी है. सिविल लाइन थाने की पुलिस ने एक सप्ताह में मस्जिदों से 40 ऐसे लाउडस्पीकर उतारे जो वॉइस पॉल्यूशन की सीमा से अधिक आवाज कर रहे थे. रात के अंधेरे में इन लाउडस्पीकरों को थाने ले जाया गया. अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आगे भी किसी भी नियम-विरोधी लाउडस्पीकर को हटाया जाएगा.

मुजफ्फरनगर की मस्जिदों से हटाए गए 40 लाउडस्पीकर (Photo: itg)
मुजफ्फरनगर की मस्जिदों से हटाए गए 40 लाउडस्पीकर (Photo: itg)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में इन दिनों धार्मिक स्थलों से उन लाउडस्पीकरों को उतारने का अभियान चलाया जा रहा है जो नियम विरुद्ध लगाए गए. जिसके चलते बात अगर जनपद के सिविल लाइन थाने की करें तो एक हफ्ते के अंदर यहां की पुलिस ने मस्जिदों से 40 उन लाउडस्पीकरों को उतारने का काम किया है जो वॉइस पॉल्यूशन की लिमिट के विरुद्ध बजाए जा रहे थे.

आपको बता दें की रात के अंधेरे में इन सभी लाउडस्पीकरों को उतरवाकर पुलिस थाने में ले आई है. आलाधिकारियों को कहा है कि धार्मिक स्थलों से ऐसे सभी लाउडस्पीकरों को उतारा जाएगा जो नियम के विरुद्ध लगाए गए हैं.

इसकी जानकारी देते हुए सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के तहत ऐसे सारे ही लाउडस्पीकर जो धार्मिक स्थलों पर लगे हो और जो बीस डेसीबल से ज्यादा आवाज कर रहे हों यानी उनकी आवाज प्रांगण क्षेत्र के बाहर जा रही हो तो उन पर कार्रवाई का आदेश हैं. असके तहत पिछले एक हफ्ते में थाना सिविल लाइन पुलिस ने ऐसे 40 लाउडस्पीकर को उतारा है. ऐसे किसी भी धार्मिक स्थल पर जहां  वॉयस पॉल्यूशन की लिमिट क्रॉस करने वाले लाउड स्पीकर होंगे वह हटाए ही जाएंगे. 

