मुजफ्फरनगर: वॉलीबॉल मैच में 'फाउल' पर बवाल, 19 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या

यूपी के मुजफ्फरनगर में खेल के मैदान का मामूली झगड़ा खूनी रंग में बदल गया. वॉलीबॉल मैच में हुए एक फाउल पर हुए विवाद के बाद दो पक्षों के बीच हुई इस रंजिश में एक युवक को बेरहमी से चाकू से गोदकर मार डाला गया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

आपको बता दें कि गुरुवार शाम जिले की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के मेघाखेड़ी गांव में युवक पारस की निर्मम हत्या कर दी गई. हत्या की वारदात खेल विवाद को लेकर हुई. यह खूनी पटकथा वॉलीबॉल मैदान में मैच फाउल पर हुए झगड़े के बाद रची गई. मैच खत्म होने के बाद रास्ते में चाकू घोंपकर पारस का कत्ल किया गया.

जानकारी के अनुसार, शाम करीब 5:30 बजे मेघाखेड़ी गांव में वॉलीबॉल का खेल चल रहा था. इसी दौरान, 'आउट' और 'राइट' यानी फाउल को लेकर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस हो गई. झगड़ा यहीं खत्म नहीं हुआ. मैच समाप्त होने के बाद जब सभी अपने घर जा रहे थे, तभी आपसी रंजिश में एक पक्ष ने पारस को रास्ते में घेर लिया और चाकू से हमला कर दिया.

पारस को चाकू से गोदने की घटना उसके घर के सामने वाली गली में हुई. घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए पास के इवान हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा खुद पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से जानकारी ली.

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया, "मेघाखेड़ी गांव में 5:30 बजे वॉलीबॉल गेम में फाउल को लेकर झगड़ा हुआ. दोनों पक्षों के लड़के 19−20 साल के हैं. पीड़ित पारस को चाकू मारा गया, जिसकी इलाज के दौरान इवान हॉस्पिटल में मौत हो गई." उन्होंने बताया कि तहरीर प्राप्त कर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. एसएसपी ने यह भी बताया कि एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

