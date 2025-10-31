scorecardresearch
 

'मुस्लिम बच्ची की दुआ से बच गई जान...', बृजभूषण सिंह ने बताया खेत में क्यों करानी पड़ी हैलिकॉप्टर की लैंडिंग

बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि खेत में हुई इमरजेंसी लैंडिंग के बाद उन्हें उस मुस्लिम बच्ची की याद आई, जिसने सुबह पटना एयरपोर्ट पर फोटो खिंचवाने की जिद की थी. उन्होंने भावुक होकर कहा कि शायद उसी बच्ची की दुआ से मेरी जान बची. उन्होंने बताया कि बरसात और अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ईश्वर और उस मासूम की दुआ से सब सुरक्षित रहे.

X
पटना एयरपोर्ट ने मुस्लिम बच्ची के साथ बृजभूषण शरण सिंह ने सेल्फी ली (Photo: ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया. बीजेपी नेता और कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर अचानक खराब मौसम में फंस गया, जिसके बाद पायलट को खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन घटना के बाद बृजभूषण सिंह ने जो बात कही, उसने सबका ध्यान खींच लिया. उन्होंने कहा कि जान बचने में शायद उस मुस्लिम बच्ची की दुआ ही काम आई, जिसकी जिद पर मैंने सुबह पटना एयरपोर्ट पर उसके साथ फोटो खिंचवाई थी.

संदेश से लौट रहे थे 

घटना गुरुवार शाम की है. बृजभूषण सिंह भोजपुर जिले की संदेश विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे. सभा खत्म कर वे जैसे ही हेलीकॉप्टर से दिनारा विधानसभा क्षेत्र की ओर रवाना हुए, तभी अचानक मौसम बिगड़ गया. आसमान में घने बादल छा गए, तेज बरसात और हवा शुरू हो गई. दृश्यता इतनी कम हो गई कि पायलट को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था. बृजभूषण सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर पूरी घटना की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हम संदेश विधानसभा से निकले ही थे कि पांच मिनट बाद आसमान में काले बादल छा गए. तेज बारिश शुरू हो गई, शाम का अंधेरा भी था. पायलट को सामने कुछ नहीं दिख रहा था. इंजीनियर ने किसी तरह खेत का एक टुकड़ा देखा और कहा कि यहीं लैंडिंग करनी होगी. भगवान की कृपा और पायलट की सूझबूझ से हम सब सुरक्षित उतर गए. उन्होंने आगे बताया कि जैसे ही हेलीकॉप्टर खेत में उतरा, आसपास के ग्रामीण दौड़कर पहुंच गए. ग्रामीणों ने न सिर्फ मदद की बल्कि पुलिस और प्रशासन को भी सूचना दी. थोड़ी ही देर में प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया.

मुस्लिम बच्ची की दुआ से जोड़ी घटना 

बृजभूषण सिंह ने इस पूरी घटना में सभी के सकुशल होने पर उस मुस्लिम बच्ची की दुआ से जोड़ा, जिससे वे सुबह पटना एयरपोर्ट पर मिले थे. उन्होंने इंडिया टुडे समूह के Tak क्लस्टर के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर से बातचीत में कहा कि सुबह जब मैं पटना एयरपोर्ट से निकल रहा था, तभी एक महिला अपनी छोटी बच्ची के साथ जा रही थी. बच्ची ने फोटो खिंचवाने की जिद की, लेकिन उसकी मां हिचकिचा रही थीं. शायद मेरे सिर पर पगड़ी और गले की माला देखकर संकोच में थीं. मैंने मुस्कराकर कहा  आओ बेटी, फोटो खिंचवा लो. उस बच्ची की मासूम मुस्कान और सच्चे दिल से निकली दुआ शायद मुझे आज इस हादसे से बचा ले गई. बृजभूषण सिंह के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट तेजी से वायरल हो गई. लोग उनकी हिम्मत और भावनात्मक जुड़ाव की सराहना कर रहे हैं. कई यूज़र्स ने लिखा कि राजनीति से परे, इंसानियत का रिश्ता ही सबसे बड़ा धर्म है.

बिहार में रैली 

बृजभूषण शरण सिंह बिहार में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करने गए थे. संदेश विधानसभा की रैली में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने बिहार में विकास की गंगा बहाई है. रैली के बाद जब वे अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हुए, तब यह घटना घटी. स्थानीय प्रशासन ने भी इस मामले में त्वरित कार्रवाई की. भोजपुर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. 

