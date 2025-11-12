सड़क पर मौत का तांडव! दो बाइकों की आमने-सामने भिडंत में मां- बेटे और युवक की गई जान

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यहां बुढ़ाना रोड के तावली गांव के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर में मां-बेटे समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी के मुताबिक, सोमवार देर रात यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों मोटरसाइकिलें विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही थीं और अचानक आमने-सामने टकरा गईं. हादसे में एक बाइक पर सवार 40 साल की रुखसाना और उसका 20 साल के बेटे परवेज मौके पर ही मौत हो गई. दूसरी बाइक पर सवार 19 साल के देवा की भी दर्दनाक मौत हो गई.

वहीं, विकास और निहालचंद, जो देवा की बाइक पर पीछे बैठे थे, गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और दोनों घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

शाहपुर थाना प्रभारी (SHO) मोहित चौधरी ने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और हादसे की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों बाइकें तेज गति में थीं और ओवरटेक करने के प्रयास में आमने-सामने टकरा गईं.

इस भयानक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. मृतकों के घरों में कोहराम मच गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने और ट्रैफिक नियंत्रण के सख्त इंतजाम की मांग की है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.



