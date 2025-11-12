scorecardresearch
 

Feedback

सड़क पर मौत का तांडव! दो बाइकों की आमने-सामने भिडंत में मां- बेटे और युवक की गई जान

मुजफ्फरनगर-बुढ़ाना रोड पर तावली गांव के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में मां-बेटे समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं. हादसे में 40 साल की रुखसाना, 20 साल के परवेज और 19 साल के देवा की मौके पर मौत हो गई. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
दो बाइकों की भिडंत में मां-बेटे और युवक की गई जान (Photo: ai image)
दो बाइकों की भिडंत में मां-बेटे और युवक की गई जान (Photo: ai image)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यहां बुढ़ाना रोड के तावली गांव के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर में मां-बेटे समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी के मुताबिक, सोमवार देर रात यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों मोटरसाइकिलें विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही थीं और अचानक आमने-सामने टकरा गईं. हादसे में एक बाइक पर सवार 40 साल की रुखसाना और उसका 20 साल के बेटे परवेज मौके पर ही मौत हो गई. दूसरी बाइक पर सवार 19 साल के देवा की भी दर्दनाक मौत हो गई.

वहीं, विकास और निहालचंद, जो देवा की बाइक पर पीछे बैठे थे, गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और दोनों घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

सड़क हादसे में तीन की मौत (Photo: Screengrab)
नींद में SUV चालक ने बाइक और रिक्शा को मारी टक्कर, 3 की मौत, तीन घायल 
Etawah Mama Bhanja Accident
बहन की शादी का कार्ड देने निकले भाई और मामा की मौत, रोडवेज बस से टकरा गई थी बाइक 
Protest outside college over death of student Ujjwal Rana (Photo- Screengrab)
'मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार प्रिंसिपल', मुजफ्फरनगर में आत्मदाह करने वाले छात्र ने तोड़ा दम  
खंभा गिरने से स्कूटी सवार की मौत. (Photo: AI-generated)
UP: मुज़फ़्फ़रनगर में स्कूटी सवार पर गिरा बिजली का खंभा, हुई मौत 
A student, tired of harassment from the principal and police, set himself on fire.
मुजफ्फरनगर में कॉलेज छात्र ने खुद को किया आग के हवाले, जानें क्यों  

शाहपुर थाना प्रभारी (SHO) मोहित चौधरी ने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और हादसे की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों बाइकें तेज गति में थीं और ओवरटेक करने के प्रयास में आमने-सामने टकरा गईं.

Advertisement

इस भयानक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. मृतकों के घरों में कोहराम मच गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने और ट्रैफिक नियंत्रण के सख्त इंतजाम की मांग की है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement