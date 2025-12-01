'SIR का टारगेट, इतना काम..., चिंता में रात नहीं कटती', कागज पर लिखकर BLO ने लगा ली फांसी

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक और BLO की मौत का मामला सामने आया है. भोजपुर क्षेत्र के बहेड़ी गांव के रहने वाले टीचर सर्वेश सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. वह भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव जाहिदपुर सिकंदरपुर कंपोजिट स्कूल में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत थे और इस समय BLO की ड्यूटी निभा रहे थे.

'SIR का टारगेट, चिंता में नहीं कट रही रात'

सूत्रों के अनुसार, सर्वेश सिंह ने आत्महत्या से पहले दो पेज का सुसाइड नोट लिखा, जिसे उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम संबोधित किया. इस पत्र में उन्होंने SIR के दबाव और अत्यधिक कार्यभार को अपनी परेशानी की वजह बताया.

'4 बेटियां हैं, 2 बीमार हैं'

सुसाइड नोट में सर्वेश सिंह ने लिखा- 'रात-दिन काम करता रहा, फिर भी SIR का टारगेट हासिल नहीं कर पा रहा हूं. रात बहुत मुश्किल और चिंता में कटती है. सिर्फ 2 से 3 घंटे सो पा रहा हूं. मेरी 4 बेटियां हैं, जिनमें से 2 की तबीयत खराब है. मुझे क्षमा करें.' परिवार के सदस्यों का कहना है कि हाल के दिनों में लगातार सर्वे और रिपोर्टिंग के बोझ ने उन्हें काफी आहत कर दिया था.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह ने बताया एक BLO ने सुसाइड कर लिया है. ऐसी सूचना आई है. उनके काम करने की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी. हालांकि, उनकी सहायता के लिए आंगनबाड़ी से कर्मचारी भी लगाए गए थे. ऐसे में उन्होंने सुसाइड क्यों किया है,प्रशासनिक स्तर से और पुलिस के स्तर से इसके पीछे की जांच कराई जा रही है. उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हमारी तरफ से उनके परिवार को जो भी मदद की जा सकती है वह पूर्ण रूप से हम करेंगे.

