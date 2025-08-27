मिर्जापुर में युवती का अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पुलिस ने एक युवक को युवती का अपहरण करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आमघाट नहर पुल के पास से दबोचा.

लिखित शिकायत के बाद केस दर्ज

पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ओपी सिंह ने बताया कि 25 अगस्त को कोतवाली देहात थाने में एक व्यक्ति ने लिखित शिकायत दी थी. शिकायत में कहा गया कि उसकी बेटी को एक युवक ने बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया, उसे धमकाया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला.

कई धाराओं में मामला दर्ज

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 87 (अपहरण) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश अवैध धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 5(1) के अंतर्गत भी केस दर्ज कर जांच शुरू की गई.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी का नाम साजिद अली है, जो भटौली गांव (थाना कोतवाली देहात क्षेत्र) का रहने वाला है. सूचना मिली कि वह आमघाट नहर पुल के पास छिपा हुआ है.

Advertisement

ऐसे हुई गिरफ्तारी

गुप्त सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उसे कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद जेल भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे घटनाक्रम की गहन जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----