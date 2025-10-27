scorecardresearch
 

'घर पर बेटी अकेली है, जरा ध्यान रखना...'. पड़ोस के टेलर को बोल गए घर वाले, उसने ही कर दी घिनौनी हरकत

मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र में 9 वर्षीय बच्ची से पड़ोसी टेलर नन्हे कुरैसी ने छेड़छाड़ की. परिजन घर से बाहर थे और आरोपी से बच्ची का ध्यान रखने को कहा था. लौटने पर बच्ची की हालत देख उन्होंने पुलिस को सूचना दी. जांच में घटना सही पाई गई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

घर पर अकेली थी मासूम, पड़ोस के टेलर ने की घिनौनी हरकत (Photo: Representational Image)
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में नौ वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. मामला कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र का है. यहां पर रहने वाले पीड़ित बच्ची के परिजनों ने पुलिस में  शिकायत दी कि उनकी नौ साल की बच्ची के साथ पड़ोस में टेलर की दुकान चलाने वाले 55 साल के नन्हे कुरैसी ने छेड़छाड़ को अंजाम दिया. घटना के वक्त परिजन घर से बाहर गये हुए थे.

घर से निकलते हुए उन्होंने बड़ा भरोसा रखते हुए आरोपी से बच्ची की देखभाल करने के लिए बोला था. उन्होंने कहा था- घर पर बेटी अकेली है, जरा ध्यान रखना.  मगर इस बीच घर में बच्ची को अकेला पाकर आरोपी छेड़खानी करने लगा.  वापस लौटने के बाद परिजनों ने पीड़ित बच्ची की हालत देखी तो आवाक रह गये. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जब जांच की तो घटना को सच पाया गया. पुलिस ने आरोपी नन्हे कुरैसी को गिरफ्तार कर लिया है. अपर पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह का कहना है की आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

अपर पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह ने बताया कि 15 साल के दुकान चला रहे पड़ोस का टेलर ने घर में घुसकर बच्ची को गलत तरीके से छुआ था. सूचना पर थानाध्यक्ष द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर जांच की गयी तो सूचना का सत्य होना पाया गया जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

