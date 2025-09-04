UP: मिर्जापुर में कॉलेज शिक्षक ने लैब में फांसी लगाकर की खुदकुशी, पारिवारिक परेशानियां बनी वजह

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज के रसायन विज्ञान शिक्षक डॉ. दिलीप कुमार सिंह ने कॉलेज की लैब में फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. आत्महत्या से पहले वह लैब में लगे सीसीटीवी कैमरे में अपनी तैयारी करते हुए दिखाई दिए.

जानकारी के अनुसार डॉ. दिलीप कुमार सिंह मझवां के सहमलपुर के मूल निवासी थे और हर दिन अपने साथी शिक्षक के साथ कार से कॉलेज आते थे. बुधवार को भी वे दोपहर में कॉलेज पहुंचे और खाने के बाद लैब में चले गए. उन्होंने लैब का दरवाजा बंद कर छोटे स्टूल को मेज पर रखकर पंखे के हुक में रस्सी बाँधकर आत्महत्या कर ली.

शिक्षक ने लैब में फांसी लगाकर की खुदकुशी

घटना की जानकारी तब मिली जब लंच के बाद टीचरों की मीटिंग शुरू होने वाली थी और उन्हें कई बार फोन किया गया. फोन ना उठाने पर कॉलेज में लगे सीसीटीवी की जांच की गई, जिसमें शिक्षक को आत्महत्या की तैयारी करते हुए देखा गया. इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

अपर पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह ने बताया कि आत्महत्या का कारण पारिवारिक परेशानियां बताई जा रही हैं. परिवार को घटना की सूचना दे दी गई है और मामले की जांच जारी है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

