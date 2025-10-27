scorecardresearch
 

UP: नाबालिग बहन से दुष्कर्म की कोशिश, फिर गला दबाकर की हत्या, 36 घंटे में पुलिस ने ममेरे भाई को किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बांदा में ममेरे भाई ने नाबालिग बहन की दुष्कर्म के विरोध पर गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात देहात कोतवाली क्षेत्र की है. पुलिस ने 36 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है. आरोपी ने कबूल किया कि विरोध करने पर उसने गुस्से में हत्या कर दी थी.

गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)

उत्तर प्रदेश के बांदा से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक युवक ने अपनी ही नाबालिग ममेरी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल, पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 

घटना देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है. आरोपी युवक अपनी बुआ के घर गया था, जहां उसने नाबालिग बहन से छेड़खानी की कोशिश की. जब पीड़िता ने विरोध किया और अपनी मां को बताने की धमकी दी, तो आरोपी ने गले में दुपट्टा कसकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. पुलिस को 24 अक्टूबर को लड़की का शव संदिग्ध हालत में उसी के घर से बरामद हुआ.

यह भी पढ़ें: अवैध संबंध के शक में सिपाही पर जानलेवा हमला, बांदा पुलिस ने तीनों आरोपियों को दबोचा

दरअसल, मां जब घर लौटकर बेटी की लाश देखी तो चीख उठी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम पैनल और वीडियोग्राफी के साथ कराया, जिसमें गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई. एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पांच टीमों का गठन किया. लगातार 36 घंटे की छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी ममेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया. 

गिरफ्तार आरोपी ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि उसने दुष्कर्म की कोशिश के दौरान विरोध करने पर गुस्से में हत्या कर दी. एएसपी शिवराज ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. वहीं पुलिस की त्वरित कार्रवाई से लोगों में संतोष का माहौल है.

---- समाप्त ----
TOPICS:

