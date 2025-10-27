UP: नाबालिग बहन से दुष्कर्म की कोशिश, फिर गला दबाकर की हत्या, 36 घंटे में पुलिस ने ममेरे भाई को किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बांदा से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक युवक ने अपनी ही नाबालिग ममेरी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल, पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

घटना देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है. आरोपी युवक अपनी बुआ के घर गया था, जहां उसने नाबालिग बहन से छेड़खानी की कोशिश की. जब पीड़िता ने विरोध किया और अपनी मां को बताने की धमकी दी, तो आरोपी ने गले में दुपट्टा कसकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. पुलिस को 24 अक्टूबर को लड़की का शव संदिग्ध हालत में उसी के घर से बरामद हुआ.

यह भी पढ़ें: अवैध संबंध के शक में सिपाही पर जानलेवा हमला, बांदा पुलिस ने तीनों आरोपियों को दबोचा

दरअसल, मां जब घर लौटकर बेटी की लाश देखी तो चीख उठी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम पैनल और वीडियोग्राफी के साथ कराया, जिसमें गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई. एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पांच टीमों का गठन किया. लगातार 36 घंटे की छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी ममेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement

गिरफ्तार आरोपी ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि उसने दुष्कर्म की कोशिश के दौरान विरोध करने पर गुस्से में हत्या कर दी. एएसपी शिवराज ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. वहीं पुलिस की त्वरित कार्रवाई से लोगों में संतोष का माहौल है.

---- समाप्त ----