अवैध संबंध के शक में सिपाही पर जानलेवा हमला, बांदा पुलिस ने तीनों आरोपियों को दबोचा

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में PAC में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल पर बांदा में दो दिन पहले रात में जानलेवा हमला हुआ. जानकारी के अनुसार, कांस्टेबल अपने गांव छुट्टी पर आया था, तभी चार लोगों ने कथित तौर पर धारदार हथियार से हमला कर सिर में गंभीर चोटें पहुंचाईं. परिजन उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया.

दरअसल, घटना के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि सिपाही के पड़ोस की महिला से अवैध संबंधों का शक आरोपियों को था. महिला के परिवार को यह जानकारी होने के बाद आरोपियों ने सिपाही पर हमला कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि सिपाही छुट्टियों में अपने घर आया था और उसी दौरान यह हमला हुआ. घायल सिपाही की हालत गंभीर है और लखनऊ रेफर होने के बाद वहां उसका उपचार चल रहा है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का सर्वेक्षण किया और फोरेंसिक टीम भी जांच में शामिल है. पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और सभी संबंधित पक्षों से पूछताछ करके सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही है.

एसपी पलाश बंसल के मीडिया सेल ने बताया कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है और आरोपियों से पूछताछ जारी है. उन्होंने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

