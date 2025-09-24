scorecardresearch
 

मेरठ: चौराहे पर भिड़ीं दो महिलाएं, एक दूसरे के खींचे बाल, बेबस दिखी पुलिस, Video

मेरठ के हापुड़ अड्डा चौराहे पर दो महिलाओं के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पुलिसकर्मी बीच-बचाव करते रहे लेकिन महिलाएं काफी देर तक भिड़ती रहीं. दोनों भीड़ के बीच से फरार हो गईं. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज से महिलाओं की पहचान कर रही है.

चौराहे पर दो महिलाओं के बीच जमकर हुई मारपीट (Photo: Screengrab)
मेरठ के व्यस्त हापुड़ अड्डा चौराहे पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब दो महिलाओं के बीच सड़क पर जमकर मारपीट शुरू हो गई. राहगीरों ने देखा इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दोनों महिलाएं एक-दूसरे के बाल खींच रही हैं और धक्का-मुक्की कर दूसरे को मार रही हैं. इस घटना के कारण चौराहे पर भारी भीड़ जमा गई और लोगों ने अपने मोबाइल से पूरा वीडियो बना लिया.

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी बार-बार दोनों को अलग करने की कोशिश करते रहे लेकिन महिलाएं काफी देर तक एक-दूसरे से भिड़ती रहीं. बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब दोनों को काबू में लेने की कोशिश की तो वे मौके से भाग निकलीं.

चौराहे पर दो महिलाओं के बीच जमकर हुई मारपीट

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो सामने आने के बाद मेरठ पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया है. पुलिस ने चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि फुटेज के आधार पर दोनों महिलाओं की पहचान की जा रही है. पहचान होने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि सड़क पर इस तरह के झगड़े से बचें और किसी विवाद की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें. शहर में यह घटना चर्चा का विषय बन गई है और लोग सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं.

