बैलगाड़ी और दीवार के बीच फंसकर महिला की मौत, सामने आया दर्दनाक फुटेज

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक दर्दनाक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है.यह घटना रोहटा थाने के अंतर्गत आने वाले किनौनी गांव की बताई जा रही है. गांव की 55 वर्षीय कमलेश नाम की महिला अपने खेत से गन्ने की छिलाई कर लौट रही थीं और बैलगाड़ी के साथ-साथ पैदल ही घर की ओर बढ़ रही थीं.

सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, जैसे ही महिला गांव के अंदर पहुंचीं, अचानक बैल घबरा गया और तेजी से एक ओर भागने लगा. कमलेश ने बैल को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन इसी प्रयास में वह बैलगाड़ी और दीवार के बीच बुरी तरह फंस गईं. टक्कर इतनी तेज थी कि वह वहीं गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ीं. ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां कुछ देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया.

घटना के बाद पूरा गांव गम में डूब गया है. बताया जा रहा है कि कमलेश के पति महावीर की मौत पांच साल पहले ही हो चुकी थी. तब से कमलेश अपने दो बेटों के साथ खेती का काम संभाल रही थीं. परिवार की आजीविका का मुख्य सहारा वही थीं, ऐसे में उनकी अचानक हुई मौत से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है.

इस दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी वीडियो वायरल होते ही लोगों में चर्चा तेज हो गई.हालांकि,थाना रोहटा पुलिस का कहना है कि यह मामला अभी तक उनके संज्ञान में नहीं आया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की सत्यता और समय की जांच की जाएगी. वीडियो किस समय का है और घटना की सटीक परिस्थितियां क्या थीं, इसका पता लगाया जा रहा है.

ग्रामीणों का मानना है कि यदि बैलगाड़ी को संभालने के दौरान किसी दूसरे व्यक्ति की मदद होती तो संभव है कि यह हादसा टल जाता. फिलहाल गांव में मातम पसरा हुआ है और लोग कमलेश के मिलनसार स्वभाव और मेहनती जीवन की चर्चा कर रहे हैं.



