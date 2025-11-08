scorecardresearch
 

Feedback

मुस्कान, अंजली के बाद काजल बनी 'कातिल पत्नी', मेरठ में पति के कत्ल की एक और वारदात

मेरठ में पतियों की हत्या का एक और मामला सामने आया है. पत्नी काजल ने अपने प्रेमी आकाश और उसके दोस्त बादल के साथ मिलकर पति अनिल को नशे की गोलियां खिलाईं और अधमरी हालत में गंग नहर में फेंक दिया. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दुपट्टा और दवाइयों के सबूत बरामद किए हैं.

Advertisement
X
अंजली, काजल और मुस्कान की फाइल फोटो. (Photo Screengrab)
अंजली, काजल और मुस्कान की फाइल फोटो. (Photo Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मेरठ एक बार फिर पति की हत्या के मामले से दहल गया है. मुस्कान और अंजली के बाद अब काजल ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया. नशे की गोलियां खिलाकर अधमरे पति को नहर में फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी और साथी को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, मामला रोहटा थाना क्षेत्र का है. रसूलपुर गांव के रहने वाले अनिल (32) की शादी करीब आठ साल पहले काजल से हुई थी. उनके तीन बच्चे हैं. 26 अक्टूबर को अनिल के भाई ने थाने पहुंचकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तलाश शुरू की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद 5 नवंबर को अनिल के भाई ने दोबारा थाने पहुंचकर नई तहरीर दी और बताया कि उसके भाई की हत्या की साजिश में उसकी पत्नी काजल, प्रेमी आकाश और आकाश का दोस्त बादल शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: मेरठ: जेल में बेटी, बाहर टूट चुका परिवार! 'कातिल मुस्कान' के घर पर लगा 'मकान बिकाऊ है' का पोस्टर

सम्बंधित ख़बरें

प्रेमी संग मिलकर पति का कत्ल 
पुलिस ने अरेस्ट कर पूछताछ की तो खुला राज. (Photo Screengrab)
अनिल से शादी, आकाश से अफेयर... सन्न कर देगी मेरठ की काजल की कहानी 
शव की तलाश जारी.(Photo: Usman Chaudhary/ITG)
पत्नी ने नशे की गोलियां खिलाकर पति को नहर में फेंका, प्रेमी संग रची मौत की साजिश 
पति की हत्या में अंजलि को गिरफ्तार कर लिया गया है (Photo: ITG)
पति की मौत और पत्नी की साजिश... प्रेमी के लिए मुस्कान बन गई मेरठ की अंजलि  
meerut police arrest accused
पति, पत्नी और वो... मेरठ में दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा 

पुलिस जांच में सामने आया प्रेम प्रसंग का राज

एसपी देहात अभिजीत कुमार के अनुसार जांच में पता चला कि अनिल की पत्नी काजल के गांव के ही युवक आकाश के साथ अवैध संबंध थे. इस रिश्ते की भनक गांव वालों को लग चुकी थी, जिसके बाद पंचायत भी हुई थी. हालांकि बदनामी के डर से अनिल के परिवार ने बात दबा दी. बावजूद इसके काजल और आकाश चोरी-छिपे मिलते रहे.

Advertisement

मेरठ

हत्या की रात का पूरा घटनाक्रम

पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि अनिल की हत्या की साजिश काजल और आकाश ने मिलकर बनाई. आकाश ने काजल को नशे की गोलियां दीं. योजना के मुताबिक काजल ने पति अनिल को वे गोलियां खिला दीं. जब अनिल पूरी तरह बेहोश हो गया तो तीनों आरोपी उसे बाइक से सिवाल खास गंग नहर पुल के पास ले गए. वहां काजल ने अपने दुपट्टे से पति का गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह नहीं मरा.

नहर में फेंका गया अधमरा अनिल

जब अनिल की सांसें चल रही थीं, तो काजल और उसके साथियों ने उसे अधमरी हालत में गंग नहर में फेंक दिया. इसके बाद उन्होंने साक्ष्य छिपाने के लिए हत्या में इस्तेमाल दुपट्टा वहीं पास की झाड़ियों में फेंक दिया. पुलिस ने उनकी निशानदेही पर दुपट्टा बरामद किया है. इसके अलावा घर से नशे की गोलियों का पत्ता भी मिला है, जिसे काजल ने छुपा रखा था.

तीनों आरोपी गिरफ्तार, शव की तलाश जारी

पुलिस ने पत्नी काजल, प्रेमी आकाश और उसके दोस्त बादल को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में तीनों ने अपराध कबूल कर लिया. अनिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले दर्ज की गई थी, लेकिन परिवार को जल्द ही शक हो गया कि उसकी हत्या हो चुकी है. इसके बाद उन्होंने पुलिस में औपचारिक तहरीर दी. फिलहाल पुलिस गंग नहर में अनिल के शव की तलाश कर रही है और जल्द बरामदगी की उम्मीद जताई है.

Advertisement

मेरठ

मेरठ की मुस्कान भी 'कातिल पत्नी'

बता दें कि मेरठ के रहने वाले सौरभ ने साल 2016 में मुस्कान से लव मैरिज की थी. सौरभ का परिवार इस शादी के खिलाफ था, लेकिन सौरभ ने मुस्कान का साथ नहीं छोड़ा. शादी के बाद सौरभ घर से अलग मुस्कान के साथ किराए के मकान में रहने लगा. इस बीच 2019 में मुस्कान की जिंदगी में साहिल की एंट्री में हुई. उधर, सौरभ लंदन में अपनी जॉब में बिजी था. इस बीच 26 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ आया.

4 मार्च की रात को मुस्कान ने उसे खाने में नशे की गोली दे दी. जब वह बेहोश हो गया तो साहिल को बुलाकर चाकू से उसके सीने पर इतने वार किए सौरभ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हत्या के बाद शव के तीन टुकड़े किए और उन्हें प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया. ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया. इससे डेड बॉडी सीमेंट में जम गई. घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी घूमने के लिए हिमाचल निकल गए.

प्रेमी के लिए मुस्कान बन गई मेरठ की अंजलि

वहीं, मेरठ के अगवानपुर गांव में अवैध संबंधों की कहानी खून से लिखी गई. पत्नी अंजली ने अपने प्रेमी अजय के साथ मिलकर पति राहुल की हत्या कर दी. दोनों के बीच पिछले डेढ़ साल से संबंध थे. पति के राज जानने पर अंजली ने अजय को कत्ल के लिए उकसाया. 1 नवंबर की रात अजय ने खेत में बुलाकर राहुल को तीन गोलियां मार दीं. पुलिस ने दोनों को तमंचे समेत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement