scorecardresearch
 

Feedback

पति, पत्नी और वो... मेरठ में दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा

1 नवंबर 2025 को ग्राम अगवानपुर के जंगल में राहुल पुत्र टेकचंद का शव मिला था, जिसे गोली मारकर हत्या की गई थी. पुलिस ने गुरुवार को मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 315 बोर तमंचा व तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.

Advertisement
X
आरोपी अजय का मृतक की पत्नी के साथ पिछले डेढ़ वर्ष से अवैध संबंध था. (Photo- ITG)
आरोपी अजय का मृतक की पत्नी के साथ पिछले डेढ़ वर्ष से अवैध संबंध था. (Photo- ITG)

मेरठ की थाना परीक्षितगढ़ पुलिस ने ग्राम अगवानपुर में हुई राहुल की हत्या मामले का खुलासा कर दिया. पुलिस ने गुरुवार को मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 315 बोर तमंचा व तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया की पत्नी के अवैध संबंध के चलते पत्नी के प्रेमी ने इस घटना को अंजाम दिया था. गिरफ्तार आरोपियों के नाम अजय पुत्र हुकम सिंह एवं अंजली पत्नी स्वर्गीय राहुल है .

दरअसल, 1 नवंबर 2025 को ग्राम अगवानपुर के जंगल में राहुल पुत्र टेकचंद का शव मिला था, जिसे गोली मारकर हत्या की गई थी. इस संबंध में टेकचंद ने थाना परीक्षितगढ़ पर मुकदमा संख्या 305/25 धारा 103(1) वीएनएस बनाम अज्ञात के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

जांच के दौरान पुलिस ने मृतक की पत्नी अंजली और उसके परिचित अजय पर शक के आधार पर साक्ष्य जुटाए. दोनों घटना के बाद से फरार थे. पुलिस को सूचना मिली कि अजय नीमका नहर पुल के पास मोटरसाइकिल से फरार होने की कोशिश में है. घेराबंदी कर उसे मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि अंजली को उसके घर से दबोच लिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Police take away Muskan and her lover Sahil after they were arrested in connection with Saurabh's murder. (PTI photo)
मेरठ में 'कातिल मुस्कान' के घर पर लगा 'मकान बिकाऊ है' का पोस्टर 
I made a mistake by taking food: Passenger beaten for protesting expensive food.
मिर्ज़ापुर में मातम, मेरठ में सड़क पर रईसजादों का आतंक, देखें बड़ी खबरें 
Naima of Assam was murdered by Shahzad from Meerut (Photo- Screengrab)
5वीं पास इमाम से शादी, फिर बुर्के में मिली लाश... मेरठ में नईमा हत्याकांड का खुलासा 
Dowry meerut
दहेज की मांग नहीं हुई पूरी, सिपाही दूल्हा नहीं लाया बारात 
Meerut BJP leader Vineet Agarwal Sharda (Photo- ITG)
'कमल...कमल...कमल' बोलने वाले BJP नेता का रोते हुए वीडियो हुआ वायरल तो दी ये सफाई  

पुलिस पूछताछ में अजय ने खुलासा किया कि उसका मृतक राहुल की पत्नी अंजली के साथ पिछले डेढ़ वर्ष से अवैध संबंध था. इस बात की जानकारी राहुल को हो जाने के बाद पति-पत्नी के बीच विवाद रहने लगा. इसी से नाराज़ होकर अंजली ने अजय को राहुल की हत्या के लिए उकसाया. योजना के तहत 1 नवंबर की रात अजय ने राहुल को घर से बुलाया और झगड़े के दौरान तमंचे से तीन गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमे में धारा 3(5)/61(2) वीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम की वृद्धि करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया है.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    Mahua Chunav
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement