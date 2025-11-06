पति, पत्नी और वो... मेरठ में दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा

मेरठ की थाना परीक्षितगढ़ पुलिस ने ग्राम अगवानपुर में हुई राहुल की हत्या मामले का खुलासा कर दिया. पुलिस ने गुरुवार को मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 315 बोर तमंचा व तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया की पत्नी के अवैध संबंध के चलते पत्नी के प्रेमी ने इस घटना को अंजाम दिया था. गिरफ्तार आरोपियों के नाम अजय पुत्र हुकम सिंह एवं अंजली पत्नी स्वर्गीय राहुल है .
दरअसल, 1 नवंबर 2025 को ग्राम अगवानपुर के जंगल में राहुल पुत्र टेकचंद का शव मिला था, जिसे गोली मारकर हत्या की गई थी. इस संबंध में टेकचंद ने थाना परीक्षितगढ़ पर मुकदमा संख्या 305/25 धारा 103(1) वीएनएस बनाम अज्ञात के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
जांच के दौरान पुलिस ने मृतक की पत्नी अंजली और उसके परिचित अजय पर शक के आधार पर साक्ष्य जुटाए. दोनों घटना के बाद से फरार थे. पुलिस को सूचना मिली कि अजय नीमका नहर पुल के पास मोटरसाइकिल से फरार होने की कोशिश में है. घेराबंदी कर उसे मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि अंजली को उसके घर से दबोच लिया गया.
पुलिस पूछताछ में अजय ने खुलासा किया कि उसका मृतक राहुल की पत्नी अंजली के साथ पिछले डेढ़ वर्ष से अवैध संबंध था. इस बात की जानकारी राहुल को हो जाने के बाद पति-पत्नी के बीच विवाद रहने लगा. इसी से नाराज़ होकर अंजली ने अजय को राहुल की हत्या के लिए उकसाया. योजना के तहत 1 नवंबर की रात अजय ने राहुल को घर से बुलाया और झगड़े के दौरान तमंचे से तीन गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमे में धारा 3(5)/61(2) वीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम की वृद्धि करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया है.