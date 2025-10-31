scorecardresearch
 

'हमारे ऊपर भी बुलडोजर चलवा देते', मेरठ में कॉम्प्लेक्स ध्वस्तीकरण पर फूटा व्यापारियों का गुस्सा, BJP नेता को महिला ने सुनाई खरी-खोटी

मेरठ सेंट्रल मार्केट में तोड़फोड़ से गुस्साए व्यापारियों का धरना जारी है. बीजेपी सांसद अरुण गोविल के बाजार खुलवाने के बावजूद, टूटी दुकानों के मालिक धरने पर बैठे हैं. इसी दौरान, बीजेपी नेता विनीत शारदा को एक महिला व्यापारी ने गुस्से में खरी-खोटी सुनाई, जिसका वीडियो वायरल हो गया.

मेरठ मे महिलाओं ने बीजेपी नेता को सुनाई खरी-खरी (Photo- ITG)
मेरठ मे महिलाओं ने बीजेपी नेता को सुनाई खरी-खरी (Photo- ITG)

यूपी के मेरठ सेंट्रल मार्केट में आवास विकास परिषद की तोड़फोड़ के बाद गुस्सा शांत नहीं हुआ है. सांसद अरुण गोविल ने बाजार खुलवाकर मिठाई बांटी, लेकिन जिन व्यापारियों की दुकानें टूटीं, वे धरने पर बैठ गए. इस दौरान, बीजेपी नेता विनीत शारदा को एक महिला ने गुस्से में खूब खरी-खोटी सुनाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

दरअसल, बीते दिनों मेरठ के सेंट्रल मार्केट स्थित 661/6 कॉम्प्लेक्स पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवास विकास परिषद ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी. इसके बाद 31 और भवनों को नोटिस दिया गया, जिस पर व्यापारियों ने नाराजगी जताते हुए अनिश्चितकालीन मार्केट बंद कर धरना शुरू किया था. 

इसके बाद भाजपा सांसद अरुण गोविल और अन्य जनप्रतिनिधियों ने व्यापारियों को आश्वासन देकर बाजार दोबारा खुलवाया. उन्होंने कहा कि अब और कार्रवाई नहीं होगी और इसका रास्ता निकाला जा रहा है. टूटी दुकानों के मालिक धरने परबाजार खुलवाने के बाद मिठाई बांटी गई और दुकानों के शटर खुलवा दिए गए.

हालांकि, आरोप है कि जिन व्यापारियों की दुकानें तोड़ी गई हैं, उनसे कोई भी बीजेपी नेता नहीं मिला। शुक्रवार को 661/6 कॉम्प्लेक्स में दु कानें टूटने से प्रभावित दुकानदार फिर से धरने पर बैठ गए. व्यापारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें वैकल्पिक स्थान नहीं दिया गया है, जिससे वे संकट में हैं. 

वायरल हुआ भाजपा नेता का विरोध

धरने के दौरान माहौल उस वक्त गरमा गया, जब भाजपा नेता विनीत शारदा मौके पर पहुंचे. प्रभावित व्यापारियों ने उनसे नाराजगी जताई. एक महिला व्यापारी ने गुस्से में आकर नेता को खूब खरी-खोटी सुनाई. महिला ने आक्रोश में यहां तक कह दिया कि "हमारे ऊपर भी बुलडोजर चलवा देते." इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. 

---- समाप्त ----
