मेरठ में तेज रफ्तार कार ने डिलीवरी बॉय को मारी जोरदार टक्कर, युवक को 100 मीटर तक घसीटती ले गई कार

उत्तर प्रदेश के मेरठ में दिवाली की रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के हापुड़ रोड पर उमर पेट्रोल पंप के सामने एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने फूड डिलीवरी करने जा रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक करीब 100 मीटर तक कार से घसीटता चला गया.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मारी और उसे काफी दूर तक घसीटते हुए ले गई. सड़क पर डिलीवरी का सामान बिखर गया और आस-पास अफरा-तफरी मच गई.

तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर

मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत दौड़कर घायल साकिब को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी. डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर थी, हालांकि अब वह खतरे से बाहर है.

युवक को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार का नंबर ट्रेस किया और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया. मेरठ के एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाहन भी बरामद कर लिया गया है. यह हादसा शहर में तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने की जरूरत को फिर से सामने लाता है.

