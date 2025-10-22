scorecardresearch
 

Feedback

मेरठ में तेज रफ्तार कार ने डिलीवरी बॉय को मारी जोरदार टक्कर, युवक को 100 मीटर तक घसीटती ले गई कार

मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में दिवाली की रात तेज रफ्तार कार ने फूड डिलीवरी बॉय साकिब को टक्कर मार दी. हादसे में युवक करीब 100 मीटर तक कार से घसीटता चला गया. सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है. घायल साकिब की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है.

Advertisement
X
तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर (Photo: Screengrab)
तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मेरठ में दिवाली की रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के हापुड़ रोड पर उमर पेट्रोल पंप के सामने एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने फूड डिलीवरी करने जा रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक करीब 100 मीटर तक कार से घसीटता चला गया.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मारी और उसे काफी दूर तक घसीटते हुए ले गई. सड़क पर डिलीवरी का सामान बिखर गया और आस-पास अफरा-तफरी मच गई.

तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर

सम्बंधित ख़बरें

Accident in Maharashtra kills eight near Chandshali ghats
महाराष्ट्र के नंदुरबार में सड़क हादसा, 8 लोगों की गई जान 
brazil bus accident
ब्राजील में दर्दनाक सड़क हादसा... चट्टान से टकराई बस, 15 लोगों की मौत 
सड़क हादसे में एंबुलेंस चालक की मौत. (Photo: Representational )
अमेठी में सड़क हादसा: रोडवेज बस से टकराई एंबुलेंस, चालक की मौत 
चालक को झपकी लेने से हुआ हादसा.(Photo: AI-generated)
दुर्गा पंडाल घूमकर लौट रहे परिवार की कार पेड़ से टकराई, एक की मौत, 4 घायल 
सड़क हादसे में तीन छात्रों की मौत. (Photo: Screengrab)
ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा, पानी के टैंकर से टकराई बुलेट... बीटेक के 3 छात्रों की मौत 

मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत दौड़कर घायल साकिब को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी. डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर थी, हालांकि अब वह खतरे से बाहर है.

युवक को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार का नंबर ट्रेस किया और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया. मेरठ के एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाहन भी बरामद कर लिया गया है. यह हादसा शहर में तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने की जरूरत को फिर से सामने लाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement