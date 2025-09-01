scorecardresearch
 

Feedback

मेरठ में बारिश से गिरा 100 साल पुराना कच्चा मकान, मलबे में दबे 70 साल के बुजुर्ग

मेरठ में लगातार हो रही बारिश ने कहर बरपाया है. अचौटा गांव में एक पुराना कच्चा मकान गिरने से 70 वर्षीय बल्लू गंभीर रूप से घायल हो गए. ग्रामीणों ने उन्हें मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में मदद की.

Advertisement
X
बारिश से गिरा कच्चा मकान (Photo: Screengrab)
बारिश से गिरा कच्चा मकान (Photo: Screengrab)

मेरठ में लगातार हो रही बारिश के बीच अचौटा गांव में एक बड़ा हादसा हुआ.  यहां सोमवार दोपहर करीब 12 बजे एक कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया. इस हादसे में 70 वर्षीय बल्लू मलबे के नीचे दब गए. ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला और गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया.

घायल बुजुर्ग की बेटी रचना ने बताया कि मकान अचानक गिरने से उनके पिता मलबे में दब गए. मोहल्ले के लोगों ने तुरंत मदद की और उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल भेजा. रचना ने यह भी बताया कि मकान काफी पुराना था.

भरभराकर गिर गया मकान

सम्बंधित ख़बरें

जर्जर मकान अचानक गिरा (Photo: AI-generated)
पूर्वी दिल्ली में जर्जर मकान गिरा, तीन बच्चे मलबे में दबे, एक की हालत गंभीर 
उज्जैन रेप कांड के आऱोपी के घर पर बुलडोजर चला
उज्जैन रेप के आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर बना मकान गिराया 
Illegal house of bahubali Ateeq's relative demolished
Video: बाहुबली अतीक अहमद के रिश्तेदार का अवैध मकान तोड़ा गया 
शाहबेरी में धरने पर बैठे लोग
दो और दो साढ़े पांच: शाहबेरी के मकान गिराने का नोटिस, धरने पर डटे लोग 
हादसे के बाद मौके पर पहुंचीं सांसद प्रज्ञा सिंह.
Bhopal: 3 मंजिला मकान गिरा, मलबे में दबा एक मजदूर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी 

सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. अग्नि शमन अधिकारी आर.के. सिंह ने बताया कि कच्चा मकान गिरने की सूचना पर तुरंत दमकल और एंबुलेंस भेजी गई. साथ ही उन्होंने कहा कि मकान के पास वाले घर में भूसा भरा हुआ था, जहां बल्लू रहते थे.

बारिश की वजह से हो गया था कमजोर 

हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया. अधिकारियों के अनुसार, बुजुर्ग की उम्र लगभग 70 वर्ष है और मकान करीब 100 साल पुराना था. कई दिनों से हो रही बारिश के कारण मकान कमजोर हो गया था और यह हादसा हो गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement