मेरठ में बारिश से गिरा 100 साल पुराना कच्चा मकान, मलबे में दबे 70 साल के बुजुर्ग

मेरठ में लगातार हो रही बारिश के बीच अचौटा गांव में एक बड़ा हादसा हुआ. यहां सोमवार दोपहर करीब 12 बजे एक कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया. इस हादसे में 70 वर्षीय बल्लू मलबे के नीचे दब गए. ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला और गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया.

घायल बुजुर्ग की बेटी रचना ने बताया कि मकान अचानक गिरने से उनके पिता मलबे में दब गए. मोहल्ले के लोगों ने तुरंत मदद की और उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल भेजा. रचना ने यह भी बताया कि मकान काफी पुराना था.

भरभराकर गिर गया मकान

सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. अग्नि शमन अधिकारी आर.के. सिंह ने बताया कि कच्चा मकान गिरने की सूचना पर तुरंत दमकल और एंबुलेंस भेजी गई. साथ ही उन्होंने कहा कि मकान के पास वाले घर में भूसा भरा हुआ था, जहां बल्लू रहते थे.

बारिश की वजह से हो गया था कमजोर

हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया. अधिकारियों के अनुसार, बुजुर्ग की उम्र लगभग 70 वर्ष है और मकान करीब 100 साल पुराना था. कई दिनों से हो रही बारिश के कारण मकान कमजोर हो गया था और यह हादसा हो गया.

