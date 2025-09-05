scorecardresearch
 

मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, अवैध हथियार कारोबारी जॉनी गिरफ्तार

मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त करने वाला शातिर अपराधी जॉनी उर्फ मनीष पुलिस की गोली से घायल हो गया और गिरफ्तार कर लिया गया. मौके से कई हथियार और कारतूस बरामद हुए. आरोपी पर पहले से तीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

पुलिस के साथ मुठभेड़ में हथियार सप्लायर को लगी गोली (Photo: Representational)
पुलिस के साथ मुठभेड़ में हथियार सप्लायर को लगी गोली (Photo: Representational)

मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई. इस दौरान अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त करने वाला शातिर अपराधी जॉनी उर्फ मनीष पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए सीएचसी खरखौदा भेजा.

पुलिस के मुताबिक, घटना किठौर-हापुड़ मार्ग पर सूदना मोड़ के पास चेकिंग के दौरान हुई. पुलिस टीम ने बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया तो उसने फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसे घायल कर दबोच लिया.

पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़

गिरफ्तार बदमाश की पहचान जॉनी उर्फ मनीष पुत्र अशोक निवासी ग्राम रसूलपुर धंतला थाना खरखौदा के रूप में हुई है. वह अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है. पुलिस ने मौके से एक देशी पिस्टल .32 बोर, दो देशी तमंचे, पांच जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद की.

जॉनी उर्फ मनीष नाम का बदमाश गिरफ्तार

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी पर पहले से तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें खरखौदा और टीपीनगर थाने में दर्ज संगीन मुकदमे शामिल हैं. एसपी देहात मेरठ राकेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस टीम की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक शातिर अपराधी को पकड़ा गया है. यह कार्रवाई एसएसपी मेरठ के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हुई.

