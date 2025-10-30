scorecardresearch
 

मेरठ: मुस्कान के पिता के घर में लगी आग, जलता सिलेंडर बाहर फेंककर टली बड़ी दुर्घटना

मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान के पिता के घर में गैस सिलेंडर से आग लग गई. समय रहते पिता प्रमोद रस्तोगी ने जलता सिलेंडर बाहर फेंक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची. किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

मुस्कान के पिता के घर सिलेंडर में लगी आग (Photo: Mohd. Usman Chaudhary/ITG)
मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम अचानक आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया. यह आग सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान के घर में लगी. आग रसोई में रखे गैस सिलेंडर से भड़की और तेज लपटें उठने लगीं.

जानकारी के अनुसार, मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी घर पर थे और उनकी पत्नी रसोई में खाना बना रही थीं. तभी गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई. जैसे ही आग फैली, घर में अफरा तफरी मच गई.

मुस्कान के घर सिलेंडर में लगी आग 

हालांकि, प्रमोद रस्तोगी ने बिना समय गंवाए हिम्मत दिखाई और जलते हुए सिलेंडर को उठाकर किचन से बाहर खुले स्थान पर फेंक दिया. इससे आग घर के अन्य हिस्सों तक नहीं फैल पाई और बड़ा हादसा टल गया.

घटना की सूचना पुलिस को दी गई. थोड़ी देर में ब्रह्मपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास की सुरक्षा सुनिश्चित की. करीब आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड भी पहुंची, लेकिन तब तक प्रमोद रस्तोगी और मोहल्ले के लोगों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया था. राहत की बात यह रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ और कोई बड़ी क्षति नहीं हुई.

समय रहते सिलेंडर को बाहर फेंका

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सिलेंडर बाहर न फेंका जाता तो हादसा गंभीर हो सकता था. बता दें, इसी घर में रहने वाली मुस्कान मार्च 2025 के चर्चित सौरभ हत्याकांड की आरोपी है. वह अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या के आरोप में जेल में है और मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में चल रही है.

