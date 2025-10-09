scorecardresearch
 

UP: मेरठ हत्याकांड का आरोपी एनकाउंटर के बाद दिल्ली से गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने मेरठ हत्याकांड से जुड़े वांछित अपराधी हमजा को गुरुवार सुबह रोहिणी इलाके में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. गोली लगने से घायल हमजा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने सरेंडर करने की बजाय फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी. हमजा से पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है.

मेरठ का बदमाश दिल्ली में गिरफ्तार (Photo: Representational )
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार सुबह एक मुठभेड़ के बाद मेरठ हत्याकांड से जुड़े वांछित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी उत्तर-पश्चिम दिल्ली के रोहिणी इलाके में हुई. आरोपी की पहचान हमजा के रूप में हुई है. मुठभेड़ के दौरान हमजा को पैर में गोली लगी और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि, यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई. जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने रोहिणी में आरोपी को घेरने का प्रयास किया. सरेंडर करने के लिए कहने पर हमजा ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें आरोपी घायल हो गया और मौके से उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

मेरठ में हत्या कर दिल्ली में छुपा था हमजा

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमजा मेरठ में हुए एक हत्या मामले का आरोपी है और पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था. उसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. गिरफ्तारी से पहले वह दिल्ली-एनसीआर में छिपकर रह रहा था.

दिल्ली पुलिस की टीम लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है. राजधानी और आसपास के इलाकों में संगठित अपराध से निपटने के लिए पुलिस ने हाल के दिनों में अभियान तेज किया है. अधिकारियों का कहना है कि हमजा से पूछताछ के बाद मेरठ हत्याकांड और उससे जुड़े अन्य अपराधों के बारे में और सुराग मिलने की उम्मीद है.

फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का दावा है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और अपराध पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं.

 

