मेरठ: ईंट से कूचकर युवक की हत्या, व्रत का सामान लेने गया था बाजार, भाई ने बताई पूरी कहानी

मेरठ में एक मामूली बात पर हुए विवाद में एक युवक की ईंट से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई. यह सरूरपुर थाना क्षेत्र के भुनी गांव में हुई. मृतक के भाई के अनुसार, वह और उसका भाई पवन व्रत का सामान लेने गए थे. वापस लौटते समय, विकास नाम के एक युवक ने उनसे पूछा कि उन्होंने सामान उसकी दुकान से क्यों नहीं लिया. इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई, जिसके बाद विकास ने ईंट से हमला कर दिया.

मेरठ में युवक की हत्या का सीसीटीवी फुटेज वायरल (Photo- ITG)
मेरठ में युवक की हत्या का सीसीटीवी फुटेज वायरल (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक युवक की ईंट से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी ने कई बार मृतक के सिर पर ईंट मारी और मौके से फरार हो गया. फिलहाल, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर हत्यारोपी को हिरासत में ले लिया है. 

दरअसल, पूरा मामला मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के भुनी गांव का है. यहां देर रात पवन नाम के शख्स की ईंट से पीट-पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई. मृतक के भाई अमित कुमार ने बताया कि वो और उसका भाई पवन अपनी भतीजी के लिए व्रत का सामान लेने गए थे.  सामान लेकर जब आ रहे थे तो सड़क पर विकास नामक युवक मिला. विकास ने कहा कि उसके यहां से सामान क्यों नहीं लिया. जिसपर हमने कहा कि पैसे देकर सामान लेना है तो कहीं से लें. 

आरोप है कि इस बात से विकास भड़क उठा और उसने जाति सूचक शब्द बोलते हुए गालियां देना शुरू कर दिया. इसी बीच उसका साथी सोनू भी वहां आ गया. दोनों ने मिलकर धमकी दी कि तुम लोग घर पहुंचो, तुमको वही देखेंगे. इसी रंजिश में कुछ देर बाद ईंट से मार-मार कर पवन की हत्या कर दी गई. 

पुलिस का बयान

मेरठ के एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि रात लगभग 2:00 बजे के आसपास थाना सरूरपुर क्षेत्र के भुनी गांव में एक सूचना प्राप्त हुई कि पवन पर किसी ने हमला किया है. इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पवन को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया. 

इस मामले में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और नामजद अभियुक्त सोनू त्यागी को हिरासत में लिया गया है. कानूनी कार्रवाई की जा रही है. ज्ञात हुआ है कि दोनों ही शराब के नशे में थे. उनमें कुछ कहासुनी हुई थी, उसी के आवेश में आकर यह कृत्य किया गया है.  अभी जांच की जा रही है कि असल में किस बात को लेकर यह घटना हुई है.

