UP: भगवा लव ट्रैप... सोशल मीडिया पर नैरेटिव गढ़कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर भगवा लव ट्रैप के नाम की अफवाह फैलाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी बिहार से हुई है. उसके खिलाफ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक मुस्लिम छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी.

मेरठ में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाला गिरफ्तार. (Photo: Representational )
मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक मुस्लिम छात्रा की शिकायत के बाद सोशल मीडिया पर भगवा लव ट्रैप के नाम से अफवाहें फैलाने वाले आरोपी फिरोज को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने छात्रा और उसके सहपाठी की एक फोटो इंटरनेट मीडिया पर डालकर भगवा लव ट्रैप के नाम से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिससे छात्रा की छवि को नुकसान हुआ. इस कृत्य से समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश भी की गई.

आरोपी के खिलाफ छात्रा ने दर्ज कराई थी एफआईआर 

जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी अलीगढ़ का रहने वाला है. 28 अप्रैल को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की छात्रा की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था. छात्रा का सहपाठी के साथ फोटो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करते हुए आरोपित ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस पोस्ट को भगवा लव ट्रैप से जोड़कर प्रस्तुत किया गया, जिससे छात्रा का चरित्र हनन हुआ.

यह भी पढ़ें: CM योगी ने दी ईद की मुबारकबाद, बोले- सभी को लेना चाहिए सामाजिक सौहार्द मजबूत करने का संकल्प

पीड़िता की शिकायत पर इंस्टाग्राम आइडी के माध्यम से मुकदमा दर्ज किया गया. जांच में सामने आया कि आरोपित अलीगढ़ के मुहल्ला जीवनगढ़ थाना क्वारसी का रहने वाला फिरोज है. घटना के बाद वह बिहार भाग गया था. पुलिस की साइबर टीम ने सोशल मीडिया पोस्ट की गहन पड़ताल की. जांच में पाया गया कि 28 मई, 16 जून, 22 जून और 30 जून को भी इसी तरह के कई पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर अपलोड किए गए थे.

इन पोस्ट में दावा किया गया था कि हिंदू लड़कों के साथ वैवाहिक संबंध में रह रहीं युवतियां, जिन्होंने कथित तौर पर हिंदू धर्म अपनाया है. उनकी वापसी मुस्लिम मजहब में कराई जाएगी. इन बयानों को भगवा लव ट्रैप का नाम देकर प्रस्तुत किया गया. जिससे समाज में सांप्रदायिक तनाव भी फैलाने का प्रयास किया गया.

फर्जी आईडी बनाकर करता था पोस्ट

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में फिरोज ने मेरठ के कुछ लोगों के नाम भी उजागर किए हैं, जो उसके साथ मिलकर भगवा लव ट्रैप के नाम पर ये सब कर रहे थे. पुलिस अब उन नामों की भी जांच कर रही है. मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि सीसीएस यूनिवर्सिटी की एक मुस्लिम छात्रा ने मुकदमा दर्ज कराया था.

शिकायत में कहा गया था कि उसकी बिना जानकारी के वीडियो-फोटो वेबसाइट पर अपलोड की गई. इस पर थाना मेडिकल में मुकदमा दर्ज करवाया गया था और मुकदमा दर्ज करने के बाद में साइबर सेल की मदद से इस पूरे घटना की जांच की गई. जांच के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है. जो इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर युवती का फोटो अपलोड किया था. इस मामले में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है. 

---- समाप्त ----
