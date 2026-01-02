scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'...तो हम लटककर मर जाएंगे', मेरठ की कचहरी में जाल बनाकर बैठे वकील, अंदर लटकाए फांसी से फंदे

मेरठ में कचहरी परिसर उस समय तनाव का केंद्र बन गया, जब चेंबर की मांग कर रहे कुछ अधिवक्ताओं ने रातों-रात अस्थायी ढांचा खड़ा कर कब्जा कर लिया. हटाने की कार्रवाई पर विरोध बढ़ा और स्थिति हंगामे में बदल गई. प्रशासन व पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाने का प्रयास किया, जबकि मामले में नोटिस जारी किए गए हैं.

Advertisement
X
कचहरी में जाल बनाकर बैठे वकील, अंदर लटकाए फांसी से फंदे (Photo: ITG)
कचहरी में जाल बनाकर बैठे वकील, अंदर लटकाए फांसी से फंदे (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के मेरठ में गुरुवार को कचहरी में उस समय हंगामा हो गया ,जब यहां सालों से चेंबर के लिए भटक रहे कुछ वकीलों ने रातों रात खुद ही लोहे के जाल से चेंबर तैयार किया और बैठ गए . सुबह जब चेंबर हटाने के लिए कार्रवाई हुई तो इन अधिवक्ताओं ने खुद को चेंबर में बंद कर लिया और फांसी के फंदे लटका दिए . उनका कहना था कि अगर उन्हें हटाने का प्रयास किया गया तो फांसी लगाकर जान दे देंगे. फिलहाल सभी अधिवक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं.

रातों-रात बनाया जालनुमा चैंबर

दरअसल मेरठ कचहरी में प्याऊ चौराहे के पास काफी पुरानी एक जगह है . जहां बताया जा रहा है कि लंबे समय से कूड़ा डाला जाता था . गुरुवार सुबह जब कचहरी खुली और सभी अधिवक्ता पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कूड़े की जगह एक नया लोहे के जाल से बना अस्थाई चैंबर तैयार कर दिया गया है . पता चला कि कुछ अधिवक्ताओं ने रातों-रात चैंबर बना दिया है . पूरा चेंबर लोहे के जाल से बनाया गया था . जिसका विरोध होने लगा और मौके पर पुलिस को बुलाया गया . कई घंटे हंगामा होता रहा . लेकिन चैंबर बनाने वाले अधिवक्ताओं ने चैंबर हटाने से इनकार कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

चिकन को लेकर झगड़ा, थाने में वकील की पिटाई... ग्वालियर में SHO समेत 6 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर
Supreme Court, SC norms, euthanasia
नोएडा में महिला वकील को अवैध हिरासत में रखने का मामला, SC ने पुलिस को जारी किया नोटिस
भाजपा नेता संगीत सोम.(File Photo: ITG)
'शाहरुख खान देश का गद्दार, भारत में रहने का हक नहीं', बोले संगीत सोम
female sub-inspector in Meerut behaved rudely. (Photo - Screengrab)
महिला दारोगा ने जाम में दंपति से की गाली-गलौज, वीडियो वायरल होने पर गिरी गाज
Cruelty towards street dogs
स्ट्रीट डॉग से क्रूरता, पहले लाठी से मारा फिर मुंह पर मारी ईंट, लाश को गली में घसीटा, CCTV वायरल

अंदर लटकाए फांसी के फंदे

चेंबर बनाने वाले अधिवक्ताओं ने बताया कि सालों से वह यहां आ रहे हैं लेकिन उनको चैंबर नहीं मिल पा रहा है. यह खाली जगह थी तो उन्होंने अपना स्थाई चैंबर बना लिया है. जनपद न्यायालय मेरठ के प्रभारी अधिकारी भी वहां पहुंचे और उन्होंने अधिवक्ताओं से बात की. उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे. 

Advertisement

'...तो हम लटककर मर जाएंगे'

इसी बीच वहां पुलिस को भी बुलाया गया. उन्होंने भी अधिवक्ताओं से चैंबर को खुलवाने का प्रयास किया लेकिन उससे विवाद और बढ़ गया. अधिवक्ताओं ने चैंबर के अंदर सांकेतिक फांसी के फंदे टांग दिए और कहा कि अगर उन्हें परेशान किया गया तो वह फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेंगे. बताया जा रहा है कि यह रास्ता था और इसके पीछे पुरानी कोर्ट है . केंद्रीय नजारत जनपद न्यायालय मेरठ की ओर से सभी अधिवक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं. वही कुछ अधिवक्ता इनके सपोर्ट में नजर आए तो कुछ उनके खिलाफ नजर आए. घंटों तक हंगामा चलता रहा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement