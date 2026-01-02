'...तो हम लटककर मर जाएंगे', मेरठ की कचहरी में जाल बनाकर बैठे वकील, अंदर लटकाए फांसी से फंदे

उत्तर प्रदेश के मेरठ में गुरुवार को कचहरी में उस समय हंगामा हो गया ,जब यहां सालों से चेंबर के लिए भटक रहे कुछ वकीलों ने रातों रात खुद ही लोहे के जाल से चेंबर तैयार किया और बैठ गए . सुबह जब चेंबर हटाने के लिए कार्रवाई हुई तो इन अधिवक्ताओं ने खुद को चेंबर में बंद कर लिया और फांसी के फंदे लटका दिए . उनका कहना था कि अगर उन्हें हटाने का प्रयास किया गया तो फांसी लगाकर जान दे देंगे. फिलहाल सभी अधिवक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं.

रातों-रात बनाया जालनुमा चैंबर

दरअसल मेरठ कचहरी में प्याऊ चौराहे के पास काफी पुरानी एक जगह है . जहां बताया जा रहा है कि लंबे समय से कूड़ा डाला जाता था . गुरुवार सुबह जब कचहरी खुली और सभी अधिवक्ता पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कूड़े की जगह एक नया लोहे के जाल से बना अस्थाई चैंबर तैयार कर दिया गया है . पता चला कि कुछ अधिवक्ताओं ने रातों-रात चैंबर बना दिया है . पूरा चेंबर लोहे के जाल से बनाया गया था . जिसका विरोध होने लगा और मौके पर पुलिस को बुलाया गया . कई घंटे हंगामा होता रहा . लेकिन चैंबर बनाने वाले अधिवक्ताओं ने चैंबर हटाने से इनकार कर दिया.

अंदर लटकाए फांसी के फंदे

चेंबर बनाने वाले अधिवक्ताओं ने बताया कि सालों से वह यहां आ रहे हैं लेकिन उनको चैंबर नहीं मिल पा रहा है. यह खाली जगह थी तो उन्होंने अपना स्थाई चैंबर बना लिया है. जनपद न्यायालय मेरठ के प्रभारी अधिकारी भी वहां पहुंचे और उन्होंने अधिवक्ताओं से बात की. उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे.

'...तो हम लटककर मर जाएंगे'

इसी बीच वहां पुलिस को भी बुलाया गया. उन्होंने भी अधिवक्ताओं से चैंबर को खुलवाने का प्रयास किया लेकिन उससे विवाद और बढ़ गया. अधिवक्ताओं ने चैंबर के अंदर सांकेतिक फांसी के फंदे टांग दिए और कहा कि अगर उन्हें परेशान किया गया तो वह फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेंगे. बताया जा रहा है कि यह रास्ता था और इसके पीछे पुरानी कोर्ट है . केंद्रीय नजारत जनपद न्यायालय मेरठ की ओर से सभी अधिवक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं. वही कुछ अधिवक्ता इनके सपोर्ट में नजर आए तो कुछ उनके खिलाफ नजर आए. घंटों तक हंगामा चलता रहा.



