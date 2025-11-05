scorecardresearch
 

Feedback

मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, 5वीं पास इमाम से शादी, फिर बुर्के में मिली लाश... मेरठ में नईमा हत्याकांड का खुलासा

मेरठ पुलिस ने बुर्का पहने महिला की हत्या का खुलासा करते हुए इमाम पति शहजाद और उसके साथी को गिरफ्तार किया है. शहजाद ने खुद को कपड़ों का व्यापारी बताकर शिक्षित नईमा यासमीन से शादी की, जबकि वह पहले से शादीशुदा था. धोखा सामने आने पर पत्नी द्वारा विरोध करने पर शहजाद ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची.

Advertisement
X
असम की नईमा का कातिल निकला मेरठ का शहजाद (Photo- Screengrab)
असम की नईमा का कातिल निकला मेरठ का शहजाद (Photo- Screengrab)

यूपी के मेरठ में 17 सितंबर को गंगनहर पटरी के पास एक बुर्का पहने अज्ञात महिला का शव मिला था. अब पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए हत्या के आरोप में महिला के इमाम पति शहजाद और उसके साथी नदीम अंसारी को गिरफ्तार किया है. हत्या की वजह पति द्वारा दूसरी शादी में धोखा देना और पहली पत्नी से मिलने पर रोक लगाना था. 

आपको बता दें कि असम की नईमा यासमीन को जब पति के धोखे (पहले से शादीशुदा और इमाम होने की बात) का पता चला, तो विवाद बढ़ने लगा. इसके बाद शहजाद ने नईमा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. इसके लिए उसने एक और व्यक्ति को शामिल किया. 

एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि मुजफ्फरनगर के चरथावल मस्जिद में इमाम का काम करने वाला शहजाद (सिर्फ 5वीं पास), असम की शिक्षित और मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुकी नईमा यासमीन से सोशल मीडिया पर मिला. शहजाद ने खुद को कपड़ों का व्यापारी बताया और उससे प्रेम प्रसंग के बाद शादी कर ली, जबकि वह पहले से शादीशुदा था और उसके तीन बच्चे थे. 

सम्बंधित ख़बरें

Dowry meerut
दहेज की मांग नहीं हुई पूरी, सिपाही दूल्हा नहीं लाया बारात 
Meerut BJP leader Vineet Agarwal Sharda (Photo- ITG)
'कमल...कमल...कमल' बोलने वाले BJP नेता का रोते हुए वीडियो हुआ वायरल तो दी ये सफाई  
wedding procession returned empty handed after hearing groom demands (Photo- Screengrab)
'20 लाख दो, तब लाऊंगा बारात', दूल्हे की डिमांड सुन सन्न रह गई दुल्हन, फिर... 
मेरठ में बीजेपी नेता पर क्यों भड़कीं महिला? 
Women in Meerut slammed the BJP leader (Photo- ITG)
'हमारे ऊपर भी बुलडोजर चलवा देते', मेरठ में BJP नेता पर क्यों भड़कीं महिलाएं  

लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद नईमा, शहजाद पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने लगी और उसे उसकी पहली पत्नी से मिलने से रोकने लगी, जिसके कारण शहजाद ने पत्नी को मारने का फैसला किया. 

Advertisement

जूस में नींद की गोलियां, फिर छूरी से गला काटा

हत्या की साजिश के तहत शहजाद ने अपने दोस्त नदीम को ₹12,000 दिए. योजना के मुताबिक, 16 सितंबर को दोनों नईमा को शॉपिंग के बहाने मेरठ लाए. वहां उन्होंने नईमा के जूस में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दीं. जब वह अर्धबेहोशी की हालत में थी, तो उसे सिवाल खास जंगल के पास खेत में ले गए. 

दोनों आरोपी गिरफ्तार

एसएसपी के अनुसार, वहां नदीम ने रस्सी से उसका गला घोंटा और फिर शहजाद ने छूरी से गला काटकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद शहजाद ने गुमराह करने के लिए मुजफ्फरनगर में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी. 

हत्या में प्रयुक्त सामान बरामद, पुलिस टीम को इनाम

मेरठ पुलिस ने पति के इतने दिन बाद गुमशुदगी दर्ज कराने पर शक होने के बाद जब उससे पूछताछ की तो पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया. पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई छूरी और रस्सी बरामद कर ली है. एसएसपी विपिन ताडा ने इस सनसनीखेज खुलासे को करने वाली पुलिस टीम को ₹25,000 का इनाम देने की घोषणा की है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    आज का राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आर्थिक राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement