मेरठ में रातोरात सड़क के बीच खड़ी कर दी दीवार, सुबह मोहल्लेवालों ने काटा बवाल, पुलिस तैनात

Uttar Pradesh News: मेरठ के जागृति विहार सेक्टर-6 में मनसा देवी मंदिर के सामने बिना मानचित्र के निर्माण कार्य होने पर विवाद खड़ा हो गया. बीच सड़क पर निर्माण कार्य होने का आरोप लगाते हुए गुस्साए लोगों ने दीवार गिरा दी. आवास विकास के अधिकारी मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य रुकवा दिया और आगे की कार्यवाही की जा रही है.

जानकारी के अनुसार, मेरठ के जागृति विहार सेक्टर-6 निवासी अरविंद सैनी का मनसा देवी मंदिर के सामने एक प्लॉट को लेकर 25 वर्षों से सिविल कोर्ट में वाद चल रहा था. कोर्ट के आदेश पर अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में पैमाइश करा कर अरविंद सैनी को प्लॉट पर कब्जा दिला दिया था. अरविंद ने प्लॉट पर चार दिवारी करा दी.

रविवार सुबह कॉलोनी के लोगों ने सड़क पर निर्माण कार्य का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया और दीवार गिरा दी. पुलिस ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए द्वारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया. दोपहर बाद कॉलोनी के लोगों ने हंगामा कर दिया और दोबारा से दीवार गिराने लगे.

इससे दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए. आवास विकास के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और बिना मानचित्र के निर्माण कार्य होने की बात कहते हुए काम रुकवा दिया और पुलिस को मौके पर तैनात किया गया है. वहीं, आवास विकास के अधिकारी इस मामले में बिना नक्शे के निर्माण करने पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं.

मामले में मेरठ के जिला अधिकारी वी.के सिंह ने बताया कि जागृति विहार में एक मामले आया था जिसमें एक मकान बनाने को लेकर विवाद था. इसमें जांच की गई तो पता चला कि माननीय सिविल न्यायालय के आदेश पर निर्माण कार्य किया जा रहा था. लेकिन मकान का नक्शा आवास विकास परिषद से पास नहीं कराया गया था. जांच की जा रही है. दोनों पक्षों को सुनकर जो भी विधिक कार्रवाई होगी की जाएगी.

