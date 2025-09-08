scorecardresearch
 

UP: उधार में शराब मांगी... नहीं देने पर होमगार्ड ने ठेके में लगा दी आग, CCTV वीडियो वायरल

मेरठ के दौराला क्षेत्र में शराब न मिलने पर डायल 112 पर तैनात होमगार्ड कपिल ने गुस्से में शराब के ठेके में आग लगा दी. घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो वायरल हो गया. गनीमत रही कि समय रहते आग बुझा दी गई. ठेकेदार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. कपिल ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

आरोपी गिरफ्तार.(Photo: Usman Chaudhary/ITG)
उत्तर प्रदेश के मेरठ से सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां शराब न मिलने पर डायल 112 पर तैनात एक होमगार्ड ने शराब के ठेके में आग लगा दी. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. पुलिस ने आरोपी होमगार्ड को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, यह घटना थाना दौराला क्षेत्र की है. जानकारी के मुताबिक, शनिवार रात होमगार्ड कपिल अंग्रेजी शराब के ठेके पर पहुंचा. उसने सेल्समैन से उधार में शराब मांगी, लेकिन सेल्समैन ने देने से इनकार कर दिया. इससे नाराज होकर कपिल वहां से चला गया. कुछ देर बाद वह फिर लौटा और अपने पास लाई बोतल से ज्वलनशील पदार्थ निकालकर दुकान में आग लगा दी.

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि आरोपी खाकी रंग की पैंट, काले बनियान और गमछे से मुंह ढके हुए था. उसने दुकान के बाहर चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी. गनीमत रही कि लोगों ने समय रहते आग बुझा दी और कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई. घटना के बाद शराब ठेके के मालिक ने आरोपी होमगार्ड के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कपिल को गिरफ्तार कर लिया.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि वायरल फुटेज की जांच की गई, जिसमें आरोपी कपिल की पहचान होमगार्ड के रूप में हुई. पूछताछ में कपिल ने स्वीकार किया कि उसे शराब न मिलने पर गुस्सा आया और उसने आगजनी की. पुलिस ने कपिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया है.

