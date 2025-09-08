UP: उधार में शराब मांगी... नहीं देने पर होमगार्ड ने ठेके में लगा दी आग, CCTV वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के मेरठ से सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां शराब न मिलने पर डायल 112 पर तैनात एक होमगार्ड ने शराब के ठेके में आग लगा दी. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. पुलिस ने आरोपी होमगार्ड को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, यह घटना थाना दौराला क्षेत्र की है. जानकारी के मुताबिक, शनिवार रात होमगार्ड कपिल अंग्रेजी शराब के ठेके पर पहुंचा. उसने सेल्समैन से उधार में शराब मांगी, लेकिन सेल्समैन ने देने से इनकार कर दिया. इससे नाराज होकर कपिल वहां से चला गया. कुछ देर बाद वह फिर लौटा और अपने पास लाई बोतल से ज्वलनशील पदार्थ निकालकर दुकान में आग लगा दी.

यह भी पढ़ें: मेरठ: गणेश विसर्जन शोभयात्रा में जा रहा था युवक, तभी बाइक से आए हमलावरों ने घोंप दिया चाकू, मौत

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि आरोपी खाकी रंग की पैंट, काले बनियान और गमछे से मुंह ढके हुए था. उसने दुकान के बाहर चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी. गनीमत रही कि लोगों ने समय रहते आग बुझा दी और कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई. घटना के बाद शराब ठेके के मालिक ने आरोपी होमगार्ड के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कपिल को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement

देखें वीडियो...

मामले में पुलिस ने कही ये बात

मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि वायरल फुटेज की जांच की गई, जिसमें आरोपी कपिल की पहचान होमगार्ड के रूप में हुई. पूछताछ में कपिल ने स्वीकार किया कि उसे शराब न मिलने पर गुस्सा आया और उसने आगजनी की. पुलिस ने कपिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया है.

---- समाप्त ----